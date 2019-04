Nu kan du snart skydive i dansk storcenter

- Jeg glæder mig til, at vi kan invitere gæster inden for til et adrenalinsus i særklasse, siger Thomas Thomsen, Shopping Center Manager i storcentret Field's på Amager, i en pressemeddelelse.

Anledningen er, at besøgende snart kan få fornemmelsen af at flyve. Firmaet Ifly åbner i slutningen af året deres første skydiving i Danmark, og den indendørs vindturbine, hvor besøgende kan få noget af fornemmelsen fra et faldskærmsudspring med frit fald, skal bidrage til at skabe unikke oplevelser for kunderne i shoppingcentret.

- Vi satser benhårdt på at skabe totaloplevelser for kunderne på tværs af events, shopping og dining. Jeg er utrolig stolt af, at vi har landet en aftale med Ifly, som er markedsledende inden for indendørs skydiving, siger Thomas Thomsen.

Hos Ifly er forventningerne særdeles store.

- Vi er begejstrede for kunne åbne skydiving i Field´s. Vi tror meget på det danske marked og har valgt Field's, fordi vi mener, det er Danmarks bedste shoppingcenter. Vi kommer til at have åbent alle ugens dage, og vi forventer en kapacitet på mere end 50.000 glade gæster om året, fortæller Manu Ars, som er direktør for Ifly i Europa, i pressemeddelelsen.

Fra 3 til 103

Over artiklen kan du se en video af, hvordan indendørs skydiving fungerer. Ved hjælp af enorme vindturbiner er det muligt at skabe den kraftige vind af orkanstyrke, som komprimeres og sendes op gennem en lodret vindtunnel.

- Den vindtunnel, vi laver i Field’s, bliver en smuk otte meter høj glassøjle, hvor man virkelig får den åbne fornemmelse af at svæve i luften. Jeg glæder mig meget til at præsentere gæsterne i Field´s for en helt ny sport, som man kan dyrke i alle aldre, og som helt sikkert vil give lyst til flere adrenalinsus, siger Manu Ars.

Fornøjelsen er for de fleste, oplyser Manu Ars, for ifølge ham vil alle gæster i alderen 3 til 103 år kunne komme til at prøve kræfter med den højtflyvende attraktion i Field’s.