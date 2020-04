Nu kan du styre en lokal færing fra din sofa

Om det er genialt eller en smule for meget, kan du selv bedømme, men nu kan turister, som gerne vil opleve Færøerne, men som på grund af coronakrisen ikke har muligheden for det, på - næsten - egen hånd opleve landet hjemme fra sofaen.

Færøernes turistråd har nemlig lanceret et tiltag kaldet 'remote tourism', hvor folk i hele verden kan få lov at opleve Færøerne som en virtuel turist.

Derfor kan man nu på hjemmesiden remote-tourism.com få lov via mobil, tablet eller computer at styre en lokal færing rundt på de smukke destinationer, som landet byder på.

Den lokale person er udstyret med en videokamera, som sender live, og som tillader, at man fra sin computer eller mobil har samme synsperspektiv som den lokale.

Det helt vilde ved idéen er, at man på en slags controller kan bestemme, hvor den lokale skal gå hen, om personen skal gå eller løbe og endda bede vedkommende hoppe.

Flyv i helikopter

Den virtuelle turistguide fungerer på mange måder, som man kender det i computerspil, og Visit Faroe Islands oplyser sågar, at man kan få lov at sende den lokale op i en helikopter, så man kan få lov at opleve Færøernes stejle grønne skråninger i fugleperspektiv hjemme fra sofaen.

Under de virtuelle ture, som vil finde sted en eller to gange dagligt til minimum 25. april, vil et team fra Visit Faroe Islands være online for at besvare spørgsmål, som folk måtte have.

- Vi håber, at et besøg på vores øer set gennem øjnene og fra kroppen af en lokal kan give glæde og inspiration i disse svære tider - og vi håber naturligvis, at vi kan byde velkommen i levende live, når alle igen må rejse, skriver turistrådet i pressemeddelelsen.

Du kan tage en tur her.

