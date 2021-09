Nu kan du tage på krydstogt til ingen steder

Rejserestriktioner under coronapandemien har gjort det attraktivt at overnatte på et krydstogtskib, som forbliver i samme farvand

Normalt forbinder mange krydstogt med ferier til havs og rejser over lange distancer.

Men sådan er det ikke længere.

For i forbindelse med diverse coronarestriktioner og lukkede landegrænser er det nemlig blevet et attraktivt alternativ at tage på krydstogt i og omkring samme havn, som man steg ombord i.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet er det stillestående alternativ blandt andet aktuelt i Hong Kong, fordi der her endnu ikke er åbnet for internationale rejser.

Selv om der flere steder i verden er blevet åbnet for udenlandsrejser, så kører Hong Kong nemlig en stringent coronapolitk, hvor det flere gange er blevet opgivet at etablere rejsemuligheder uden for statens grænser.

Det skyldes blandt andet, at alle indrejsende er påkrævet op til tre ugers selvfinansieret hotelkarantæne.

Mange af de lokale i Hong Kong var velrejste borgere, før coronapandemien fik sit indtog, men de har altså måttet ty til nye feriemuligheder, imens deres pas samler støv.

Krydstogt med restriktioner

Derfor er det nu blevet et populært rejsemål at tage på krydstogt i egne farvande.

Initiativet kommer fra krydstogtselskabet Dream Cruises, som tilbyder en rejse uden destination, der tager passagerer fra og til Hong Kong ved at sejle i en stor sløjfe, som bringer feriegæsterne tilbage til den havn, de steg ombord i.

Rejsen varer to til tre nætter, hvor der er udgang til privat dæk og pool ombord.

Ombord på krydstogtet gælder de samme coronarestriktioner, som der gør på fastlandet i Hong Kong. Det betyder blandt andet, at passagererne skal bære mundbind, når de færdes i fællesarealerne ombord på skibet.

Det betyder også, at krydstogtskibet kører på halv kapacitet og således er gået fra 3000 passagerer til 1500 ombord. Dermed overstiger antallet af personale antallet af passagerer, idet personalet også har en stor opgave i at kontrollere, at diverse restriktioner overholdes.