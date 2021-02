Nu kan du tjekke din flyrejse for turbulens

Flyet ryster, og du skælver.

De fleste danskere har sikkert prøvet at flyve i turbulens.

Sikkerhedsselen lyser, og flyets kaptajn meddeler over højtaleren, at du nok skal forberede dig på en mindre rystetur.

Turbulens er ganske ufarligt, men kan ikke desto mindre være en ubehagelig oplevelse.

Hjemmesiden turbli.com giver dig mulighed for at undersøge på forhånd, om der er lagt i kakkelovnen til en gyngende og knirkende flyvetur.

For eksempel kan du vælge dagens SAS-flyvning mellem København til Paris og konstatere, at der her er udsigt til en 'ujævn nedstigning, men ellers en nem flyvning'.

Bekymrende rapport: Passager spredte corona under flyvetur

Troværdige data

Forudsigelserne er baseret på prognoser fra den amerikanske vejrtjeneste NOAA, der er en videnskabelig organisation under det amerikanske handelsministerium, hvis data bliver brugt af piloter verden over.

De primære pejlemærker er flyets rute og vindforholdene undervejs, skriver Independent.

Derfor er det også muligt at se, hvornår på flyveturen der er størst risiko for turbulens.

'Turbli er et værktøj til den nysgerrige rejsende, til dem, der er bange for at flyve, til dem, der bare gerne vil koncentrere sig om at arbejde, når de flyver, og til forældre, der håber, at de kan gå en tur med deres baby ned gennem flykabinen', skriver folkene bag på hjemmesiden.

Nyt lavprisflyselskab til Danmark

Klimaforandringer

Ifølge et studie fra 2017 er det sandsynligt, at klimaforandringer vil føre til øget turbulens under flyrejser på grund af en stigning af CO2 i atmosfæren.

Faktisk kan fremtiden byde på op til 149 procent mere voldsom turbulens, skriver Washington Post.

Blev stukket af skorpion på passagerfly