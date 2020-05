Nu kan man igen besøge kongen af rock n' roll

Med rå lyd, ulasteligt pomadehår og eksplosive hoftesving skrev Elvis Presley sig ind i historiebøgerne som kongen af rock n' roll i midten af sidste århundrede.

Vil man besøge hans hjem i Memphis, Tennessee, i den kommende tid, skal man dog ikke føre sig frem med helt så stor selvsikkerhed som ham. Efter længere tids nedlukning har museet i Graceland nemlig besluttet at genåbne med en række stramme retningslinjer for både publikum og medarbejdere.

Det skriver USA Today.

Inden gæsterne får lov at træde indenfor i det historiske hjem, skal de ifølge mediet have tjekket deres temperatur, ligesom de vil blive opfordret til at bære ansigtsmaske og købe deres billetter online.

Viser temperaturen over 38 grader, vil man blive afvist i døren.

Museet har også skåret ned på antallet af gæster, der kan deltage på rundvisninger i det 1631 kvadratmeter store hjem, hvor Elvis Presley boede fra 1957 til 1977. Til gengæld vil det stadig være muligt for de besøgende at spise i restauranterne på museet.

Ifølge USA Today besøger mellem 500.000 og 750.000 mennesker hvert år musikerens hjem i Memphis. Den absolutte højsæson er august, hvor mange tager til Memphis i anledning af den årlige 'Elvis Week'.

Hvorvidt denne begivenhed i år kan løbe af stablen som vanligt, melder historien ikke noget om.

