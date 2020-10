Nu kan tyskere, briter og svenskere rejse til Kanarieøerne

Flere lande åbner nu for rejser til de populære ferieøer, men Danmark er ikke et af dem

Meget tyder på, at danskerne kommer til at kigge langt efter sol og varme denne vinter.

Men sådan er det ikke for alle europæere.

I nogle lande har udenrigsministerierne - modsat Danmark - nemlig valgt at have regionsopdelte rejsevejledninger. Det betyder, at lokalområder med lav smitte ikke bliver taget til indtægt for, hvis smitten raser i resten af landet.

Og netop denne regel kan blive vintersæsonens redning for De Kanariske Øer, hvor man er lykkedes med at holde coronavirus i skak. I hvert fald ophæver både Tyskland og Storbritannien nu deres rejserestriktioner til øgruppen.

Det skriver Reuters.

Fantastiske nyheder

Begge lande har fjernet De Kanariske Øer fra listen over højrisikoområder, hvilket betyder, at tyskere og briter kan hoppe på næste charterfly uden at frygte for karantæne.

Til sammen tegner de to lande sig for mere end halvdelen af Kanarieøernes udenlandske turister.

- Det er fantastiske nyheder, siger Yaiza Castilla, regionschef for turisme på Kanarieøerne, til Reuters.

- Karantænen har bremset for rejser fra vores to hovedmarkeder.

Allerede i næste uge er der planlagt 71 afgange fra Tyskland, skriver Canariavisen.

I Storbritannien er de endnu mere rejselystne. Her er der planlagt 92 afgange. Lagt sammen betyder det, at der er flysæder til 31.000 turister.

De har styr på smitten

Begrundelsen for at åbne lyder fra begge lande, at smitten på De Kanariske Øer nu er bragt tilstrækkelig ned.

Onsdag var Spanien ellers det første land i Europa til at krydse en million positive tests, men den rekord har ikke meget at gøre med, hvad der foregår 1300 kilometer mod syd på De Kanariske Øer.

Her er man lykkedes med at halvere antallet af smittede siden begyndelsen af september.

Tenerife og Gran Canaria har begge omkring 3000 aktivt smittede, mens de fem resterende øer alle har under 100 aktivt smittede. Det fremgår af de seneste tal fra de regionale myndigheder.

Flere afgange fra Sverige

Også i Sverige er der nu charterfly med afgang mod Kanarieøerne, skriver Canariavisen.

Her arrangerer rejseselskabet Ving flere ugentlige afgange til Tenerife og Gran Canaria med start fra denne weekend.

I Danmark, hvor vi sidste år sendte 312.000 mennesker til den spanske øgruppe, er sagen en anden, og det ærgrer Danmarks største charterrejseselskab.

- Kommer Kanarieøerne ikke op at køre til vinter, er langt vores største grundlag væk, siger Jan Vendelbo, der er adm. direktør i Spies, til standby.dk.

