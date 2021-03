Nu kommer danske vandrestier på Google Maps

Det er blevet populært at vandre, og nu bliver det nemmere at opdage de smukke vandrestier i Danmark

Det seneste år har krav om afstand og små forsamlinger fyldt danskernes hverdag, hvor middagsaftaler derfor er blevet skiftet ud med adskillige gåture i skoven og langs vandet.

Danskerne er begyndt at vandre som aldrig før, nu er det slut med at fare vild.

Fremover skal du ikke gå efter mærker på pinde for at følge de smukke skovstier og kyststrækninger. Fra i dag kan du finde mere end 2000 kilometer vandrestier ved at åbne Google Maps på telefonen.

- Vi har et erklæret mål om at give danskerne mulighed for at færdes og opholde sig i naturen. Derfor er det et rigtig vigtigt fremskridt, at de bedste vandrestier herhjemme nu bliver mere tilgængelige for folk via Google Maps, siger Steen Kobberø Hansen, landsformand i Dansk Vandrelaug, der er Danmarks største vandreorganisation, i en pressemeddelelse.

Amagers hypede vandrerute har fået et lorteproblem

Et samarbejde mellem Dansk Vandrelaug og Google sikrer, at du kan finde 288 af Danmarks bedste vandrestier på Google Maps.

Stierne kommer til at være tydeligt markeret, og skal gerne starte og slutte samme sted, hvilket gør det lettere for de glade vandrere at følge.

Du finder stierne ved at søge på ordet 'vandreområde', og så er det ellers bare at følge den smukke danske natur.