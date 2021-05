Nu letter sommerens første charterfly

Med en skridende kalender og skrottede vacciner, kan udsigterne til at kunne rejse udenlands på forsvarlig vis, synes meget lange. Men trods slinger i vaccinevalsen træder tredje fase af genåbningen af rejseaktivitet i kraft 14. maj, som muliggør, at fly mod destinationer med incidenstal lavere end 50 kan lette uden moralske skrupler.

TUI er det første rejseselskab til at sende danske charterturister mod sydens sol med deres afgang til Palma de Mallorca 21. maj.

- Vi glæder os til at få sendt de første 179 passagerer afsted på ferie, siger Mikkel Hansen, kommunikationschef i TUI.

Allerede i påsken sendte TUI tusindvis af tyske turister til Spanien, hvor danske turister nu også får mulighed for at nyde solens stråler.

Forsinkelse stopper ikke åbning

Udenrigsministeriet meldte i sidste måned ud, at tredje fase for genåbningen af rejseaktivitet kunne træde i kraft 14. maj, når alle borgere over 50 år og dem i risikogrupper havde modtaget første vaccinestik. Selvom tidsplanen er skredet, bekræftede Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet, at tredje fase alligevel ville gennemføres.

En beslutning, der er ganske forsvarlig ifølge Mikkel Hansen, som uddyber, at regionen Mallorca er beliggende i, har haft stabile incidenstal gennem længere tid.

- Tallet har ligget omkring de 30 i lang tid, hvorfor vi er fortrøstningsfulde omkring, at Mallorca kommer på den gule liste på fredag, siger han.

Flyvningen til Mallorca 21. maj bliver TUI's første afgang siden oktober.