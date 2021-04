Nu med besøgsregler til berømte træer

Kirsebærtræerne er ved at springe ud på Bispebjerg Kirkegård. Det plejer at betyde kæmpe mylder af mennesker, men i år er der besøgsregler

De lyserøde kirsebærtræer på Bispebjerg Kirkegård er de seneste år blevet et stort trækplaster for københavnerne.

Sidste år satte coronapandemien en stopper for, at de fotohungrende københavnere kunne besøge kirkegården. Men nu bliver det igen muligt.

Inden den store lyserøde blomstereksplosion sker, har Københavns Kommune iværksat en række besøgsregler, så folk igen kan forevige begivenheden ved selvsyn og kamera. Det skriver TV 2 Lorry.

Gå-klik-gå

Jakob Hjuler Tamsmark, der er chef for coronateamet i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, fortæller til TV 2 Lorry, at der i år bliver opsat nogle regler.

- Kirsebæralléen plejer at være et tilløbsstykke, og vi forventer også mange mennesker i år. Især hvis vejret bliver godt. Under normale omstændigheder kan københavnerne bruge lige så lang tid på alléen, som de vil, men det er der desværre ikke mulighed for i år. Her skal man følge flowet. Står man stille unødigt længe bliver det svært at holde god og coronavenlig afstand, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Sidste år var Bispebjerg Kirkegård tom på grund af corona.

Tidligere har 150.000 besøgende gæster vandret gennem alléen, men i år er der et forsamlingsloft, der kan skabe massive køer.

Nogle af de konkrete tiltag, Københavns Kommune iværksætter, er afspærring og ensretning af stierne på kirkegården, et køsystem og et gå-klik-gå-koncept på selve kirsebæralléen.

Som navnet antyder, bliver det altså stadig muligt at tage billeder af de smukke blomster. Men man skal gå, tage et par billeder og så gå videre. Det bliver altså ikke muligt at stille op til det helt store shoot, som man tidligere har kunnet, eller lave picnic på græsset.