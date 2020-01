Nu skal det være slut med små heste på fly

I USA har man i mange år haft ret til at medbringe et emotionelt støttedyr på flyrejsen kvit og frit. Loven blev i sin tid lavet for, at krigsveteraner ville få lettere ved at flyve.

Siden er loven blevet udnyttet i stor stil, derfor har man både kunnet se påfugle, grise, kænguruer og miniature-heste ombord på amerikanske fly.

Men nu foreslår det amerikanske Transportministerium (DOT), at det eneste støttedyr, som skal være tilladt på fly i fremtiden, skal være en trænet hund. Det skriver NBC.

Sara Nelson, præsident for flypersonalets fagforening CWA med over 50.000 medlemmer, lovpriser forslaget. Hun fortæller om medlemmer, der er blevet skadet på grund af løsslupne kæledyr i kabinen.

- Noas Ark i luften kommer forhåbentligt til at slutte. Passagerer som påstår, at deres kæledyr er emotionelle støttedyr, har truet sikkerheden og helbredet for passagerer og personale i de seneste år. Utrænede kæledyr skulle aldrig have lov til at være frie i en flykabine, siger Sara Nelson til NBC.

Det skal være slut med miniature heste som denne ombord på fly.

I de seneste år har DOT set et stigende antal klager over støttedyr på nationale fly. Fra 719 i 2013 til 3065 i 2018.

Men indtil videre har DOT ikke kunnet gøre så meget ved det, da de nuværende regler siger, at flyselskaber er forpligtet til, 'at anerkende servicedyr uanset racen med undtagelse af usædvanlige racer som slanger, reptiler, ildere, gnavere og edderkopper'.

Lovforslaget vil være i høring de næste 60 dage.

