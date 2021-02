Nu skal du betale coronaafgift i lufthavn

London-lufthavnen Heathrow sender en del af regningen for lockdown over til forbrugerne

Normalt er Heathrow en af de travleste lufthavne i verden, men den seneste tid har der primært været noget at se til i området for langtidsparkerede fly.

Det koster penge, og nogen skal betale. Men hvem?

Du kommer til at hjælpe, hvis du har planer om en weekendtur til London, når der engang kommer en smule gang i rejseaktiviteterne igen.

London-lufthavnen har nemlig indført en ny afgift. Det officielle navn er ikke coronaafgift, men 'airport cost recovery charge' (gebyr for inddrivelse af lufthavnens omkostninger, red.) eller 'R1', som den figurerer på billetter.

Det skriver Check-in.

Ingen afgift i København

Den nye afgift pålægger alle passagerer at betale 8,90 britiske pund ekstra for at komme ud og flyve. Det svarer til en merpris per billet på 76 kroner.

Heathrow havde 11 millioner afrejsende sidste år. Dermed er 75 procent af det normale passagertal gået op i røg.

Konsekvensen er, at lufthavnen ikke får dækket omkostningerne for en lang række tjenester, for eksempel bagagesystemet, parkering for ansatte og flyselskabers check-in-pulte. Det er dette tab, som den nye afgift skal dække, skriver Check-in.

Det danske branchemedie har spurgt Københavns Lufthavn, om de har planer om lignende tiltag. Det afviser den danske lufthavn.

Check-in vurderer dog, at det ikke er utænkeligt, at andre lufthavne i Europa vil lade sig inspirere af Heathrows tiltag.

