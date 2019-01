Nu skal du have tilladelse til at besøge denne Kanarie-ø

For at få adgang til den lille 'ulveø' skal du bede om lov mindst tre dage i forvejen

Hvert år rejser tusindvis af danskere mod Spanien for at slikke sol, spise, drikke og opleve den fantastiske natur.

Turen går ofte til de gamle kendinge - De Kanariske Øer - der er beliggende vest for det nordlige Afrika.

Danskerne har for længst indtaget Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote og Fuerteventura. Men for mange er det ukendt, at man også kan besøge den lille ø Isla de Lobos, ulveøen.

Men ikke så hurtigt, der skal nemlig en del mere forberedelse til foruden at pakke badebukserne og solcremen. Hvis du vil til den lille perle, så skal du nemlig spørge kommunen på Fuerteventura om lov.

Det skriver The Sun.

Isla de Lobos er nemlig et beskyttet naturreservat, og selvom den har været beskyttet siden 1982, så har man for nyligt gjort reglerne endnu strammere.

Spansk ferieparadis vil uddele bøder: Solsenge-krigen skal stoppe!

Ansøg tre dage før

Tidligere kunne man overnatte på øen hele tre nætter. I 2007 blev det ændret til, at man kunne besøge øen ved dagture, men nu skal man altså søge om lov mindst tre dage før.

Ansøgningsprocessen er ikke den eneste restriktion for Isla de Lobos. Får du lov at tage turen og sætte din fod på øen, så skal du følge de angivne stier, og der er kun én strand, der må bruges.

Du ankommer til øen via båd fra Fuerteventura. Den eksklusive ø plejede at have op til 2000 besøgende dagligt. Med de nye regler vil kommunen sænke antallet af besøgende til 400 om dagen, med 200 på øen ad gangen i to tidsintervaller i dagtimerne.

Lobos betyder 'ulve' på spansk, og øen er opkaldt efter det, der på spansk kaldes 'søulve'. På dansk kaldes de middelhavsmunkesæler og er den næstmest sjældne sæl og dermed en truet dyreart.