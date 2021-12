Nu skal du vinde i lotteri for at gå på populær vandrerute

Selv om det måske ikke er en aktivitet for alle, så er en vandretur som oftest noget, alle kan begive sig ud på.

Men sådan bliver det imidlertid ikke ved med at være i Zion National Park, som ligger i staten Utah i det sydvestlige USA.

For de lokale myndigheder har netop meddelt, at det fra 1. april 2022 kræver en særlig tilladelse at tage på den ellers meget populære vandrerute kaldet Angels Landing, der er beliggende i nationalparken.

Det skriver CNN.

- Angels Landing er en af de mest ikoniske destinationer i Zion National Park, og det vil gøre det retfærdigt for alle at udstede tilladelser, siger Jeff Bradybaugh, opsynshavende hos National Park Service.

- Det system, vi har indført, vil reducere trængsel på stien, adressere sikkerhedsproblemer og gøre det nemt for besøgende at planlægge fremad.

Ingen garanti for adgang

Angels Landing er en cirka halv kilometer høj klippeformation i Zion National Park.

I klippen er der skåret en sti, som fører til toppen af ​Angels Landing og giver panoramaudsigt over Zion Canyon.

Vandreturen langs stien er normalt et yderst velbesøgt område, og man har derfor haft mange problemer med, at stien i perioder er overbefolket.

Det er derfor, myndighederne har valgt at sætte ind med nye tiltag, der skal begrænse antallet af besøgende.

Fremover bliver det sådan, at de personer, som ønsker at besøge vandrestien, skal tilgå hjemmesiden Recreation.gov og betale seks dollars - svarende til 40 danske kroner - for at tilgå en form for online lotteri.

Det vil altså sige, at man for det beløb ikke er sikret adgang til attraktionen, men at held skal afgøre, om man får gevinst - nøjagtig som var det en lottokupon.

De heldige, som gennem lotteriet bliver udtrukket til at tilgå ruten, skal yderligere betale tre dollars pr. person - omkring 20 danske kroner - for så at købe en billet.

Zion National Park havde omkring 4,5 millioner besøgende i 2019.