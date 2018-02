Nu sker det endelig: Vildt træ-tårn opføres midt i dansk skov

Det er ved at være knap 8 måneder siden, at der for første gang blev snakket om det arkitektoniske 45 meter høje udsigtstårn, som skal lokke turister til Gisselfeld Kloster i Haslev, og nu ser det altså endelig ud til, at mesterværket bliver en realitet.

Ifølge Politiken er finansieringen nemlig faldet på plads, og derfor kan man allerede fra efteråret se skovene ved Gisselfeld Kloster fra 45 meters højde.

Virksomheden Camp Adventure, som har bestilt byggeriet i første omgang, bekræfter desuden, at de - udover at have fået styr på finansieringen - også har indgået en aftale med entreprenørvirksomheden LEVI, der skal stå for at bygge udsigtstårnet i den sydsjællandske skov.

- Udsigtstårnet har potentiale til at blive et ikon på Sydsjælland. Det er et ambitiøst projekt, som forhåbentlig kan være med til at skabe vækst i turismen i hele regionen, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse fra Camp Adventure.

Timeglas med gangbro gennem skoven

Tårnet bliver kulminationen på en 600 meter lang nyanlagt gangbro, der vil sno sig igennem træerne i Gisselfeld Klosters Skove mellem Næstved og Sydmotorvejen.

Trætårnet kommer til at bestå af en 300 meter lang spiralformet rampe, der skal sende gæsterne til toppen af tårnet, der vil blive formet som et timeglas.

Stigningen i tårnets rampe vil være konstant, men geometri og afstand ændres sammen med tårnets krumninger. Rampen ender med en stor udsigtsplatform, der giver et uhindret 360-graders udsyn udover det kuperede Sydsjælland.

Projektet er tegnet af arkitekt Tue Foged og tegnestuen Effekt, og det spektakulære tårn har allerede vundet det tyske designråds 'Iconic World'-pris i 2017.

Det spektakulære byggeri forventes færdigbygget i oktober eller november måned.

