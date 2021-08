Nu slækkes der på coronakrav for krydstogtturister

Rejsebranchen har i løbet af året rejst sig efter nogle hårde sæsoner med strikse rejserestriktioner. Nu kan krydstogtturisterne også se frem til mere normale tilstande.

Hidtil har det været sådan, at kun fuldt vaccinerede krydstogtturister har fået lov til at besøge Danmark.

Efter et fælles opråb fra Danske Havne, Copenhagen Malmö Port (CMP) og Cruise Copenhagen tidligere på ugen har Sundhedsmyndighederne nu lempet kravene.

Det betyder, at turister, der ankommer med krydstogtskibe, kan nøjes med at fremvise en negativ coronatest. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Havne.

De tre organisationer har kritiseret sundhedsmyndighederne for den forskelsbehandling, som deres gæster er blevet udsat for med det særlige krav om fuld vaccination ved indrejse.

Glæder sig over lempede krav

Nu kan branchen dog ånde lettet op og få gang i forretningen igen.

- Vi glæder os over, at vi, med de lempeligere krav, der ligger nu, kan genstarte krydstogtturismen i Danmark. Det er en vigtig forretning for mange havne, og derfor er det rigtig godt, at forskelsbehandlingen slutter nu, udtaler direktør for brancheorganisationen Danske Havne, Tine Kirk.

Hos CMP erklærer man sig enige og ser positivt frem mod sensommeren. Direktør for Cruise Copenhagen, Claus Bødker, glæder sig over udsigten til 2022.

- Det er meget glædeligt. Særligt fordi, vi med den yderligere genåbning, der gennemføres nu, kan se lidt mere optimistisk på, at rejsereglerne måske kan normaliseres fuldt ud hen mod krydstogtsæsonen i 2022.