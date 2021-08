Nu vil danskere på udlandsferie: Må indsætte ekstra fly

Selv om coronapandemien fortsat er på dagsordenen, har flere og atter flere danskere fået mod på at forlade det grå efterårsvejr herhjemme for i stedet at rejse mod sydens sol i uge 42.

Den høje efterspørgsel gør, at rejseselskabet TUI nu har indsat en række nye flyafgange til danskernes foretrukne feriedestinationer i efterårsferien. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

På baggrund af den høje efterspørgsel har TUI valgt at indsætte flyruter med flytypen Boeing 787 Dreamliner, som har plads til 348 passagerer.

- Vi kigger ind i et fantastisk efterår, hvor vi er på stort set samme produktionsniveau som oktober 2019, altså før corona. Vi har af flere omgange øget kapaciteten på grund af høj efterspørgsel, og det gør vi så igen ved at indsætte vores største flymodel på fire afgange, skriver Mikkel Hansen, pressechef for TUI, i en mail til Ekstra Bladet.

De ekstra fly, som skal transportere de rejselystne feriegæster, flyver blandt andet til Cypern, Gran Canaria og Tenerife.