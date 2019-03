Nudister slår verdensrekord: 195 nøgne mennesker i rutsjebane

Det var koldt for de nøgne kroppe, da vejret kun var ti grader

I forrige weekend valfartede 195 briter til den engelske by Blackpools forlystelsespark Pleasure Beach for at tage klæderne af.

Her satte de sig alle op i Grand National-rutsjebanen, hvor de slog verdensrekorden for flest nøgne mennesker i en rutsjebane.

Det beretter Daily Mail.

Ikke-medlemmer kunne også få lov at være med, hvis de smed tøjet i Blackpool. Foto: Ritzau Scanpix/Stephen Burton

Kold tur

Begivenheden var organiseret af Storbritanniens Naturistorganisation, og det fandt dermed sted samtidig med deres årlige tur til Blackpool.

Også ikke-medlemmer kunne deltage.

Uanset hvad var det ikke for de sarte, for ikke bare skulle man smide tøjet, man skulle også gøre det i ti graders februarvejr.

Gruppen valgte nemlig at foretage eksperimentet efter solnedgang.

Det vides ikke, om Pleasure Beach var åben for påklædte gæster.

Den tidligere rekord blev sat i 2010 med 102 nudister i forlystelsesparken Adventure Islands Green Scream-forlystelse i byen Southend.

