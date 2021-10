Nuttet næsehornsunge født i Zoo

Ungen er født i en zoologisk have i Holland

Tirsdag kom en lille, velskabt næsehornsunge til verden.

Ungen blev født i Royal Burgers' Zoo i Arnhem, Holland, og har det godt efter fødslen - ligesom sin mor, der hedder Kwanzaa.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den lille næsehornsunge står til at blive opkaldt efter en ansat i Royal Burgers' Zoo, som snart går på pension.

Således skal det lille næsehorn, som er en han, hedde Stark.

Næsehorn er en truet dyreart, og The Burgers' Zoo har en høj succesrate, når det kommer til at avle det truede dyr. Siden 1977 er der blevet født 14 næsehorn i The Burgers' Zoo.

Kwanzaa, der er mor til det nyfødte næsehorn, har i alt født syv unger.

Selve fødslen blev livestreamet og kan ses her.

Se billederne her ...

Foto: Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix

Foto: Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix