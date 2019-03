Ny bog hævder: Pilot fra MH370 ville flygte med elskerinde

Siden 239 mennesker forsvandt sporløst med Malaysia Airlines flight MH370 for fem år siden, har mange spekuleret i baggrunden for dens forsvinden.

Så meget at der nu eksisterer en 'klub' af fanatikere, der teoretiserer om årsagen.

Australieren Ean Higgins er senior-reporter på mediet The Australian, manden bag den nye bog, og så er han selv en del af 'klubben,' han har navngivet 'MH370 International Club.'

Det skriver News.com.au.

Flytrafikken bliver mere sikker: Slut med at forsvinde over havet

Nye identiteter

Bogen hedder 'The Hunt for MH370', og kommer med fem teorier. Ean Higgins' favorit går på, at piloten fra flyet ville stikke af med sin elskerinde og påtage sig nye identiteter.

Teorien er iskold, for den hævder, at piloten, Zaharie Ahmad Shah, med vilje fløj flyet i det Indiske Ocean, dræbte 239 mennesker og derefter sejlede væk i en speedbåd med sin elskerinde.

De to skulle derefter have taget nye navne og fortsat deres liv sammen andetsteds.

Teorien kommer fra en erfaren flykaptajn fra det australske flyselskab Qantas ved navn David Shrubb,

Piloten hævder, at alle elementer, der er nødvendige for at understøtte teorien, er til stede ved MH370.

Se også: Efter uopklaret flystyrt: Den sorte boks bliver flyvende

Havde flere elskerinder

Ifølge 'The Hunt for MH370' skulle Zaharie Ahmad Shah have haft flere elskerinder over årene, men have forelsket sig dybt i en af de ansvarlige for sikkerhedskontrollen i lufthavnen i Kuala Lumpur.

- Den hemmelighedsfulde kærestepar besluttede sig at flygte ved hjælp af en udførlig plan og i hemmelighed etablere et nyt liv i et andet ukendt, men behageligt, asiatisk land, skriver Ean Higgins blandt andet i bogen.

Piloten skulle gennem den kriminelle underverden have fået fat i ekstra pas og derefter kastet sig ud af flyet med en faldskærm på ryggen ned til sin elskede.

- Det er min favorit (teori) på en måde, fordi det er den mest fantasifulde, fortæller journalisten til News.com.au.

- Der er mange andre, men du kan nærmest helt udelukke dem.

- Vi ved nok nu til at kunne udelukke ting. De teorier, jeg har, er de, der er i overensstemmelse med fakta, lyder det fra Ean Higgins.

Zaharie Ahmad Shah var en 53 år gammel malaysier fra byen Penang, som havde været ansat i flyselskabet siden 1981 og havde 18.365 flyvetimers erfaring.