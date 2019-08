Ny dansk festival: Vi vil tømme Danmark for pyroteknikere

Aalborg får Skandinaviens største festival for elektronisk dansemusik

Ready for takeoff.

Snart flyver en helt ny spiller ind på Danmarks festivalscene.

Aairport Festival flyver afsted i Gigantium i Aalborg og bliver ifølge arrangøren den største begivenhed indenfor EDM (electronic dance music, red.) i Skandinavien.

Se også: Dansk festival har fået nok: 'Hold kæft'

- Vi har ikke en dedikeret EDM festival i Danmark, og det mener jeg, at vi mangler. Det brager afsted i udlandet. Holland, Belgien og Østrig er meget længere fremme, og mange skandinaver tager derned, siger Kresten Thomsen, idemand og direktør for Aairport Festival, til Ekstra Bladet.

Kresten Thomsen har siden 2013 stået bag Aalborg Karneval. Men nu er han klar med sit eget koncept.

I mange år har Kresten Thomsen rejst rundt i verden for at besøge andre EDM-festivaler, og de oplevelser han har haft der, vil han gerne give videre til danskerne.

- Der er enorme mængder af glæde på de her festivaler, ligesom til karnevallet i Aalborg. Der er rigtig god stemning, og folk passer på hinanden.

Se også: Gør du disse irriterende ting på festival?

Lufthavns tema med ukendte destinationer

Festivalen kan rumme 10.000 gæster om dagen og løber af stablen den 17. og 18. januar 2020.

Kresten Thomsen vil have folk med ud på en uforglemmelig rejse, for temaet er nemlig lufthavne, som festivalens navn også indikerer.

Når gæsterne ankommer til festivalen, vil Gigantiums foyer være ombygget til en terminal, hvor gæsterne vil blive mødt af stewarder, stewardesser, mekanikere, security og kaptajner, inden de ankommer til en af scenerne, eller destinationerne om man vil.

Festivalen har endnu ikke lagt sig fast på, hvor publikum skal hen på rejsen, men Kresten Thomsen understreger, at det bliver en helt ny verden.

Se også: Denne musikgenre vil flest rejse langt for at opleve

- Vi er stadig ved at finde ud af, hvad det vildeste kunne være. Det hele vil blive lanceret på et senere tidspunkt.

Men en ting er ifølge Kresten Thomsen helt sikkert. Publikum kommer til at opleve et overflødighedshorn af lyd, lys, LED, laser, konfetti og pyroteknik.

- Vi kommer til at makse helt ud. Vi kommer nok til at tømme Danmark for pyroteknikere, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Her er festivalens egen lanceringsvideo, som udkom i dag.

Indtil videre er det kun danske navne, som er offentliggjort. Martin Jensen, KATO, Faustix, Snavs, Zookeepers, og TooManyLeftHands.

Cirka 40 procent af kunstnerne på festivalens main stage vil være danske kunstnere og 60 procent udenlandske. Aairport Festival løfter løbende sløret for flere artister i løbet af september måned.

Aalborg kan rumme det

Januar er normalt ikke en måned for festivaler. Men det, mener Kresten Thomsen, er en fordel for Aairport.

- Der sker ikke rigtig noget i vintermånederne i Europa. Det har noget med kapacitet og logistik at gøre. Så der er en pause i festivalerne, så der kan vi fylde et tomrum ud, siger han og forsætter:

- Aalborg er god i forhold til logistik. Man kan flyve, tage toget og komme med bil fra motorvejen. Vi har Aalborg karneval med 80.000 deltagere, så vi kan rigeligt rumme 10.000 mennesker.

Se også: Tag til nachos-festival i Mexico: 59 kilo ost til verdens største tortilla-chip

Han er heller ikke bekymret for de mange menneskers overnatningsmuligheder.

- Det er svært at hakke teltpløkker ned i frossen jord. Men jeg er sikker på, at det nok skal gå. Man kan for eksempel indlogeres privat, siger Kresten Thomsen.

På festivalen køber man ikke en billet, men et boardingpass. Her kan man vælge mellem economy, business og first class. Den billigste billet til begge dage på festivalen koster 800 kroner.

Kresten Thomsen har et kriterium for, at festivalen bliver en succes.

- Publikum skal have en oplevelse helt ud over det, som de forventer. Både musikalsk og med alle de sanseoplevelser vi kan skabe.