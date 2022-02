Ny dansk rekord: Sæler invaderer Skagen

Om sommeren flokkes turister til Skagen for at opleve det unikke lys. Men i disse dage er det en anderledes attraktion, der drager folk til spidsen af Skagens Odde.

Gråsælerne samles i rekordstore grupper omkring Danmarks nordligste punkt. I alt er der blevet observeret 45 sæler, hvoraf 19 er spættede sæler, den almindelige danske sælart, og resten er 26 gråsælunger.

Dermed slår det rekorden fra forrige år, hvor 16 gråsælunger blev spottet.

Unik oplevelse i vinterferien

Ornitologen Rolf Christensen går ture på Grenen næsten hver eneste dag, og han var den første til at observere gråsælerne. Han understreger, at man skal have pudset brillerne for at skelne de nyfødte gråsæler fra den spættede sæl.

- Folk, der tager på vinterferie, kan forvente at se gråsæler på Grenen. Men det er ikke sikkert, at man kan se, at det er en gråsæl. De er kun halvanden måned gamle og derfor ikke fuldt udvoksede, siger Rolf Christensen til Ekstra Bladet.

Danmarks største rovdyr

Det er flere dage med kuling og storm fra vest, der har ført det største antal unge gråsæler nogensinde set i Danmark til Skagen.

Det formodes, at op til flere af gråsælungerne er drevet mere end 800 kilometer fra Skotlands østkyst. Gråsælen kan nå en kampvægt på op til 300 kilo, og den kan vokse sig op til to meter lang.

Frem til 2005 var gråsælen et sjældent dyr i de danske farvande, men siden er bestanden gået frem. Det betyder, at man efterhånden kan være heldig at se gråsæler i det meste af Danmark, især i Østersøen og Vadehavet.