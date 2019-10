Ny deleplatform vil udkonkurrere 'grådige' Airbnb

Det skal være fair.

Det mener flere mennesker fra forskellige storbyer i Europa, som er ramt af masseturisme og gentrificering på grund af blandt andet Airbnb's indtog i byerne.

Se også: Storbyer som Paris og New York skrumper

Derfor har de arbejdet på en ny platform med det samme koncept som Airbnb. Bare lidt mere fair, som de selv siger.

En af grundlæggerne til den nye dele-platform er Damiano Avellino fra den italienske by Bologna. For to år siden fandt han ud af, at mange andre mennesker rundt omkring i Europa, ligesom ham selv, var trætte af at blive presset ud af deres bydele, fordi spekulanter købte boliger og lejede dem ud via Airbnb i stedet for til faste beboere.

Flere storbyer har allerede råbt vagt i gevær. I 2016 bandlyste Berlin Airbnb og uddelte bøder til folk, der udlejede på korttidsbasis. De har dog åbnet op igen, men med meget strenge regler.

Se også: Will Smith og Jay-Z investerer i campingens svar på Airbnb

- Ideen blev født forskellige steder. Vi fandt ud af, at vi var flere, som arbejdede med at løse nogle af de udfordringer, som deleøkonomien bringer op. Vi har fokus på, at platforme som Airbnb er blevet et værktøj for spekulation. For eksempel udlejere, der ejer 100 lejligheder, som de lejer ud til turister i stedet for lokale indbyggere. Dette medfører gentrificering i vores byer, så det er det, vi gerne vil løse med Fairbnb.coop, siger Damiano Avellino til Ekstra Bladet.

Se også: Europæiske byer advarer: Airbnb tager boliger fra markedet

Der er to regler på Fairbnb, som adskiller sig fra Airbnb. Den første er, at en vært kun kan udleje én bolig/værelse. Den anden er, at 50 procent af overskuddet skal gå til lokale sociale og bæredygtige projekter, som skal styrke lokalområderne. Det vil være udlejere i området samt et lokalt udvalg, der bestemmer, hvad pengene skal bruges på. Den anden halvdel af overskuddet skal gå til at holde platformen kørende.

Et større stykke af kagen til de lokale

- Vi vil gerne give folk mulighed for at bruge en anden platform, fordi ultimativt er det disse platforme, som Airbnb, der tager det største stykke af kagen. De sidder på data, de betaler ikke skat, og overskuddet ryger i lommerne på nogle få rige investorer i USA. Europa har det førende marked for turisme i verden, så det er svært at forstå, hvorfor vi skal have alle vores ressourcer drænet af udenlandske firmaer. Værten og gæsten betaler stadig det samme, men pengene vil blive brugt mere solidarisk, siger Damiano Avellino.

Se også: Antallet af airbnb-gæster slår ny rekord

Airbnb, som forventer at gå på børsen i 2020, annoncerede tidligere på året, at selskabet havde en omsætning på en billion dollars (6,8 milliarder kroner) i anden kvartal af 2019.

- Vores platform giver folk adgang til at tage nogle mere ansvarlige valg som forbruger, siger Damiano Avellino.

I har jo også næsten det samme navn, som Airbnb. Hvad siger Airbnb til det her?

- Jeg kan ikke svare på det spørgsmål. Jeg skal nok tale med vores advokat, inden jeg svarer på det spørgsmål, så jeg foretrækker ikke at svare, siger Damiano Avellino.

Se også: Airbnb tilbyder nu slotte og private øer

Han oplyser, at platformen vil åbne op i byerne Bologna, Venedig, Barcelona, Valencia og Amsterdam inden for de næste par dage. Her vil de udvikle platformen det næste halve år, og så lancerer de platformen i hele verden i slutningen af marts 2020.

Se også: Airbnb betaler Aarhus for opmærksomhed

- Vi vil gerne åbne i Danmark, men vi har brug for partnere, beboere og organisationer, der kan se fordelene ved denne tilgang til deleøkonomi, siger Damiano Avellino.