Ny dinosaur opdaget i Argentina

Llukalkan.

Det er navnet på en ny dinosaurart, der er opdaget i regionen Patagonien i Argentina.

Her vandrede den omkring for 80 millioner år siden - formentlig til skræk og rædsel for alle, der har krydset dens vej.

Llukalkan har med en højde på fem meter og et kæbeparti, der er Jurassic Park værdig, været i toppen af datidens fødekæde.

Forskerne sammenligner den da også med dinosaurernes konge, tyrannosaurus rex, der også var en stor rovæder, der gik på to ben og havde små arme.

Det skriver BBC.

Dansk forsker opdager numsehul fra dinosaur

Fremragende høresans

Llukalkans navn kan oversættes til 'den, som skaber frygt', og foruden sin størrelse og skarpe tænder var den også begunstiget med en særdeles god høresans.

Det ved man, fordi den såkaldte mellemøreknogle er bevaret i knogleresterne.

- Det er ekstremt sjældent, at mellemøreknoglen er bevaret hos dinosaurer. Og den ligner til forveksling den, vi ser hos fugle og alligatorer i dag. Det tyder på, at den har haft en rigtig god hørelse, siger Jakob Christensen-Dalsgaard, der er biolog og forsker høresansens evolution, til dr.dk.

Patagonien er kendt som et sandt dinosaurmekka med adskillige fund af knoglerester fra kød- og planteædende dinoer over de senere år.

Det omtalte studie er publiceret i tidsskriftet Journal of Vertebrate Paleontology.

Sensationelt fund: Fireårig finder 220 millioner år gammelt spor fra dinosaur