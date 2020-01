Ny færgerute til Sverige åbner snart

Stena Line åbner 1. februar en ny rute mellem Grenaa og Halmstad i Sverige. Ruten erstatter den gamle rute til Varberg.

Ruten Grenaa-Halmstad skal besejles af Stena Nautica, som er 135 meter lang og har plads til 900 passagerer samt 1200 længdemeter til biler og lastbiler.

Det er 60 år siden, at en færgerute blev etableret i Halmstad. Selv om Grenaa har haft færgeruter uafbrudt siden da, har Halmstad ikke været modtagende havn i 20 år.

- For tre år siden blev vi opsagt af Varbergs Kommune. De ville gerne bygge boliger og kontorer på havnen. Vi fik anvist, at vi kunne bygge en ny havn, men det ville koste flere millioner. Så vi begyndte at kigge på nye havne, siger Tony Michaelsen, rutedirektør, Region Denmark, Stena Line.

Her fandt Stena Line havnen i Halmstad og efter videre undersøgelser har det vist sig, at Halmstad er et godt alternativ.

- Halmstad er et fantastisk godt alternativ. Bedre end Varberg. Så det blev vendt fra noget negativt til noget meget positivt, siger Tony Michaelsen.

Skal både eksportere og importere turister

Lastvognstrafikkken fra Jylland, som normalt benytter sig af broerne, når de skal op til Småland øst for Halmstad, vil nu få glæde af at kunne benytte ruten. Her kan chaufførerne også bedre udnytte hviletiden ombord på færgen. Samtidig mener Tony Michaelsen, at ruten ikke længere er i konkurrence med andre færgeruter, som Grenaa-Varberg var i konkurrence med en anden Stena-rute Frederikshavn-Gøteborg.

I forhold til persontrafikken findes der ikke et naturligt flow af passagerer. Men Stena Line arbejder sammen med flere turistaktører på begge sider af Kattegat, som skal være med til at markedsføre, hvad de to regioner har at byde på.

- Det er interessant, hvad folk svarer i vores undersøgelser. Meget få mennesker fra Halmstad har været i Aarhus eller kender specielt meget til byen, så det er nærmest Pandoras æske, vi åbner, for Aarhus har rigtig mange spændende attraktioner at tilbyde. Dette gælder også omvendt. Og i Sverige kan danskerne også kapitalisere på valutakursen, siger Tony Michaelsen.

Halmstad er den største by i Halland. Byen er kendt for sine historiske bygninger, brostensgader og stokroser om sommeren. Byen ligger på Sveriges vestkyst og har derfor også mange strande. Ifølge VisitSweden er Halmstad også kendt som Sverige golfhovedstad med det største udvalg af golfbaner i hele landet.

Overgangen tager fire timer og 30 minutter.

