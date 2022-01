Ny fjordbus til Limfjorden

Lige nu er virksomheden Tuco Marine ved at bygge en fjordbus, der fremover skal fragte passagerer over Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby.

Det skriver TV 2 Nord.

Fjordbussen bliver førerløs og skal mere præcist i fast rute mellem Musikkens Plads ved havnefronten i Aalborg og Stigsborg Havnefront i Nørresundby.

Ifølge organisationen Danske Maritime står fjordbussen til at være klar til sejlads i forbindelse med, at der afholdes Tall Ships Races i Aalborg i starten af august.

Direktør Jonas Pedersen fra Tuco Marine siger til TV 2 Nord, at fjordbussen er udstyret med et system, som skal sikre, at den sejler, som den skal - også selv om der ikke er en fører ombord.

- Der sejler allerede førerløse skibe. De er bare ikke autonome, men fjernstyrede. Der er en forskel mellem ubemandede skibe og autonome skibe, fordi det bliver først autonomt, når skibet selv træffer alle beslutninger, siger han.

Ombord på fjordbussen vil der kunne være plads til 25 passagerer. Der vil desuden også være plads til at medbringe barnevogne, kørestole og cykler.

Turen vil tage mellem fem til syv minutter, og der vil være afgang hvert 15. minut.