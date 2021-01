Ny flagermusart opdaget i Afrika

Skal man tro videnskaben, er en flagermus årsag til den virus, der har plaget menneskeheden i snart et år.

Nu trækker verdens eneste flyvende pattedyr overskrifter på ny.

Men denne gang for noget positivt. Forskere har nemlig opdaget en hidtil ukendt flagermusart i det vestafrikanske land Guinea.

Det skriver New York Times.

- Det er et spektakulært dyr, siger Winifred Frick, der er forsker ved Bat Conservation International, i en pressemeddelelse.

- Dens pels er lysende orange, og fordi dette afviger så meget fra andre flagermus, kunne vi hurtigt fastslå, at der var tale om en art, som ikke har været beskrevet før.

På ekspedition i skjulte miner

Forskerne har døbt flagermusen 'myotis nimbaensis' og offentliggjort deres opdagelse i det videnskabelige tidsskrift American Museum Novitates.

De fandt den på en ekspedition, hvis formål var at udforske forladte mineskakter, der er blevet et yndet tilflugtssted for truede flagermus.

Flagermusen gik i en af deres fælder, og forskerne gjorde straks store øjne over dens mærkelige farver. Kort efter fangede de endnu et individ.

Selvom der er registreret over 1400 arter flagermus i verden, er det yderst sjældent, at der opdages nye flagermusarter i naturen.

Winifred Frick fra Bat Conservation International er stolt over at have været med til noget så unikt som at opdage et nyt pattedyr.

- Det har været en drøm for mig, siden jeg var barn.

Flagermus spiller en afgørende rolle for Vestafrikas økosystem, hvor de bidrager med at sprede frø, bestøve planter og æde insekter.

