Ny flyrute åbner til Bornholm

Til sommer kan danskerne se frem til en ny rute mellem hovedstaden og Bornholm.

Mere præcist vil det første fly afgå fra Kastrup Lufthavn til Bornholm 15. juni. Her vil politisk interesserede måske bide mærke i, at det falder sammen med Folkemødet på Bornholm.

Norwegian indsætter ekstra flykapacitet i den uge, hvor Folkemødet løber af stablen, som er fra 15. til 19. juni. Herefter vil flyene afgå i fast rutefart tirsdag, torsdag og søndag indtil 14. august.

- Vi er meget glade for at kunne lancere ruten mellem Bornholm og København i sommersæsonen, skriver kommerciel direktør i Norwegian, Magnus Thome Maursund, i en pressemeddelelse.

- Det giver rejsende fra Bornholm direkte adgang til vores netværk fra København, der over sommeren tæller 55 af de mest populære destinationer i Europa. Samtidig bliver det nemt og bekvemt for københavnere og andre at rejse til Bornholm på sommerferie, for eksempel i en forlænget weekend.

Lavprisflyselskabet har tidligere tilkendegivet, at de satser på indenrigsruterne i Danmark, som, de mener, er præget af dårlig konkurrence. Foruden den kommende rute mellem København og Bornholm flyver Norwegian fast mellem Aalborg og København.

Billetterne er allerede sat til salg, og priserne starter fra 349 danske kroner.