Ny kåring: Her er de bedste og dårligste flyselskaber

Verdens bedste flyselskab i 2019 er Qatar Airways, og det dårligste er Thomas Cook Airlines.

Det er resultatet af en kåring fra den internationale passagerrettighedsorganisation Airhelp. Det oplyser Airhelp i en pressemeddelelse.

I kåringen bliver flyselskaberne bedømt på kvaliteten af deres service, punktlighed, håndtering af krav, samt udbud af mad og butikker, og der tages højde for service før, under og efter flyvninger.

Igen i år løber Qatar Airways med førstepladsen, en position som de også indtog i 2018.

Qatar Airways scorer især højt på grund af deres konsekvente effektivitet i håndteringen af krav, som er et begreb, der dækker over, hvordan flyselskaber håndterer deres passagerers krav om kompensation. Desuden scorer Qatar Airways højt på punktlighed.

SAS i top fire

Tager man de rød-hvide briller på, er der grund til at være tilfreds med årets kåring, hvor SAS sniger sig ind på en fjerdeplads. Særligt dygtige er SAS til håndtering af krav, da denne score er oppe på 9.0 - en af de højeste scorer indenfor denne kategori.

Strejken, som ramte SAS for nyligt, er ikke medregnet i Airhelps 2019-kåring, så det er ikke umuligt at forestille sig, at strejkens udfordringer vil afspejle sig i næste års score.

Et af de mest brugte flyselskaber herhjemme er Norwegian. Selskabet lander som det sjette dårligste af alle i kåringen.

Det trækker særligt ned, hvordan selskabet håndterer passagerernes krav om kompensation. Her scorer de 2,3, hvilket er den 3. dårligste i denne kategori. Korean Air og EasyJet scorer lavere.

Du kan se den samlede top 10 for bund og top herunder, hvor Ryanair og EasyJet med mange afgange fra Danmark også er at finde i den kedelige ende af det samlede resultat.

Bedste og dårligste flyselskaber Ti bedste flyselskaber 1. Qatar Airways 2. American Airlines 3. Aeromexico 4. SAS Scandinavian Airlines 5. Qantas 6. LATAM Airlines 7. WestJet 8. Luxair 9. Austrian Airlines 10. Emirates Ti dårligste flyselskaber 1. Thomas Cook Airlines 2. EasyJet 3. Kuwait Airways 4. Korean Air 5. Ryanair 6. Norwegian 7. Laudamotion 8. Transavia 9. Aerolineas Argentinas 10. Adria Airways Kilde: Airhelp kåring 2019

Punktlighed giver tilfredse kunder

Kåringen viser ifølge Airhelp, at en høj punktlighed blandt flyselskaberne er med til at skabe tilfredse passagerer.

- Airhelp Score 2019 beviser, at flyselskaber med en høj passagertilfredshed tilbyder konsekvent punktlighed. Det, vi skal huske på, er, at flyselskaber har at gøre med en ny type rejsende, som er uddannet og mere bevidst om deres rettigheder og behov, og med større mulighed for at vælge imellem flyselskaber. Det betyder, at flyselskaber, som ikke kan opretholde en tilfredsstillende punktlighed, stadig har en mulighed for at opretholde en høj passagertilfredshed, hvis de tilbyder en positiv oplevelse efter den forstyrrede flyvning, fortæller Henri Zillmer, CEO og medstifter af Airhelp i pressemeddelelsen.

- Vores studie viser, at de flyselskaber, som sætter deres passagerer først, og som holder sig selv ansvarlig ved at behandle de berettigede kompensationskrav hurtigt og uden besvær, har mulighed for at opnå kundernes tillid i et meget konkurrencepræget marked, siger han.