Ny lavprisrute åbner i november

Nu er der gode nyheder til dig, der bor i det jyske og hungrer efter storbyferie i Østeuropa.

Indtil nu har det kun været muligt at flyve uden stop til Warszawa fra København og Billund. Det ændrer sig 1. november, hvor en direkte rute åbnes mellem Aarhus og den polske hovedstad. Det skriver Aarhus Airport i en pressemeddelelse.

Det er lavprisselskabet Ryanair, der står bag den nye rute, og hos Aarhus Airport er man begejstret for flyselskabets nye, europæiske destination.

- Der er en tendens til, at danskerne tager kortere og flere ferier, og her er storbyferie et oplagt valg. Mange har allerede besøgt de klassiske storbydestinationer, og Warszawa er et eksotisk alternativ, som er perfekt til en forlænget weekend, udtaler Nicolai Krøyer, administrerende direktør i Aarhus Airport.

Sjette nye rute i 2021

Det er ikke første gang, Ryanair lancerer en ny flyrute fra Aarhus Airport. Faktisk er den nye destination selskabets sjette på kort tid.

De har nemlig lanceret hele fem andre ruter til henholdsvis Zadar, Korfu, Malaga, Milano og Riga alene i år.

Alle seks ruter går i luften i løbet af efteråret, og Nicolai Krøyer glæder sig over Ryanairs store engagement i den østjyske lufthavn.

- Aarhus Airport har foden på speederen med kurs mod et øget feriemarked, og vi er særdeles tilfredse med, at Ryanair deler vores ambition om at udvide rejsemulighederne for jyderne.