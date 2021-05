Ny lavprisrute til Aarhus Lufthavn

Hvis du har planer om at besøge Letlands hippe hovedstad Riga i efteråret, når vaccineudrulningen efter planen er færdig, så kan du flyve direkte fra Aarhus Lufthavn.

Det oplyser den danske lufthavn i en pressemeddelelse.

Aarhus Lufthavn har nemlig lavet en aftale med lavprisflyselskabet Ryanair om tre ugentlige afgange med start 2. november.

- Riga er en interessant destination, som vi har sværmet om længe, lyder det fra lufthavnsdirektør Nicolai Krøyer i pressemeddelelsen.

Mange nye ruter

Med Riga i folden er det tredje gang i år, at Aarhus Lufthavn annoncerer en ny rute med lavprisgiganten Ryanair.

Tidligere i år har lufthavnen fået Ryanair-ruter til Korfu i Grækenland og Zadar i Kroatien, ligesom at man i sidste uge løftede sløret for direkte ruter til de egyptiske solskinsperler Hurghada og Sharm el Sheikh.

Det sker ting og sager i den østjyske lufthavn, der trods corona og stærkt reduceret rejseaktivitet også har planer om en udvidelse for 130 millioner kroner.

Mellem linjerne får lufthavnsdirektør Nicolai Krøyer da også prikket til storebror i Billund med denne udtalelse:

- Det er en kæmpe blåstempling fra Ryanairs side, at de prioriterer Aarhus Airport for tredje gang inden for kort tid med en ny direkte rute. Det bekræfter, at de internationale flyselskaber er bevidste om det rejsepotentiale, der er i Aarhus og omegn, der faktisk også tegner sig som Jyllands største optageområde.