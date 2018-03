Ny lovgivning i Red Light District: Nu må man ikke stirre

En bøde på hvad der svarer til knap 1500 danske kroner samt en bøde på lige over 7000 danske kroner er, hvad der fremover er i vente for henholdsvis guiden og turistbureaet, hvis en af de turister, de har med på sightseeing i Red Light District i Amsterdam, stirrer på sexarbejderne.

Sådan lyder den nye lovgivning i den hollandske hovedstad, ifølge Dutch News og The Sun.

Reglerne vil træde i kraft fra april og vil altså betyde, at det bliver bandlyst for turister at stirre på de hårdarbejdende sexarbejdere, der ellers står til frit skue i de store vinduer og byder sig til.

Foto: Peter Dejong/AP

Man skal vende ryggen til

Turister, der går ned langs gaderne i området omkring det berømte distrikt, vil fremover blive bedt om at vende ryggen til vinduerne, hvis de står stille. Derudover vil den nye lovgivning også gøre det ulovligt at råbe samt drikke alkohol eller tage stoffer.

Ifølge The Sun er den nye lov blevet sat i værk, fordi Holland i de seneste år i stigende grad har haft grove sager med menneskehandel, hvilket har øget fokussen på den kriminelle bagside i sexindustrien.

Mens det i Danmark er lovligt at prostituere sig og lovligt at købe sex af en person over 18 år, er rufferi og bordeldrift ulovligt. I Holland er både prostitution og rufferi dog lovligt, og ifølge The Sun tjener sexarbejderne i Amsterdam mere end, hvad der svarer til, 3000 danske kroner om dagen.

Sexarbejderne har desuden deres egen fagforening, politibeskyttelse samt hyppige test for diverse sygdomme.

Mange ofre for trafficking

Det stigende antal domme for menneskehandel i de seneste år viser dog, at det ikke er alle de letpåklædte kvinder, der arbejder som sexarbejder af egen fri vilje.

Mange østeuropæiske kvinder er blevet snydt til den europæiske hovedstad og efterfølgende truet ud i branchen af alfonser.

Derfor har Holland også introduceret en ny lov, der udløser en fængselsstraf på op til fire år, hvis man har sex med en prostitueret, som, man ved eller mistænker, er offer for trafficking.

