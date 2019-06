Ny lufthavn i Machu Picchu bekymrer: 'Skaber uoprettelig skade'

Arbejdet med at bygge den nye internationale lufthavn tæt ved den historiske inkaby er gået i gang

I mange århundreder har inkabyen Machu Picchu været svær at komme til, fordi den ligger øde og højt oppe i bjergene i Peru.

Men nu skal det blive lettere at komme til den historiske by, som er en af 'De Syv Nye Underværker.'

Derfor er arbejdet med at bygge en ny international lufthavn gået i gang tæt ved Machu Picchu, og lufthavnen skal gøre det lettere end nogensinde før at besøge inkabyen og området omkring.

Det skriver CNN.

Lufthavnen skal bygges ved området Chinchero, som ligger ved Den Hellige Dal mellem Machu Picchu og byen Cuzco, som i dag fungerer som adgang til inkabyen.

Ikke alle er begejstrede for den kommende lufthavn, oplyser mediet.

Den peruvianske kunsthistoriker Natalia Majluf har starten en online underskriftsindsamling, som påstår, at lufthavnsprojektet 'sætter bevarelsen af en af de vigtigste historiske og arkæologiske steder i verden i fare,' lyder det i underskriftsindsamlingen.

- Det er forbundet

Til CNN fortæller Majluf, at bekymringen ikke kun går på, hvilken effekt en lufthavn vil have på selve Machu Picchu, men også på, hvad det vil gøre ved området omkring.

- Du kan ikke tage Machu Picchu ud af sine omgivelser. Det er alt sammen forbundet, siger hun til CNN.

Frygten er, at en ny lufthavn vil gøre det umuligt at bevare naturen og områdets mange historiske monumenter, som de er.

- En lufthavn i området omkring Den Hellige Dal vil påvirke integriteten i et komplekst inka-landskab og vil forårsage uoprettelig skade på grund af støj, trafik og ukontrolleret urbanisering, lyder det i underskriftsindsamlingen.

Målet med underskrifterne er at få Perus præsident, Martin Vizcarra, til at annullere planerne om at bygge den internationale lufthavn.

Præsidenten mener omvendt, at lufthavnen vil gavne de lokale indbyggere.

Næsten 50.000 har skrevet under.

