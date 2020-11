Ny massestranding af hvaler

I september strandede et rekordstort antal grindehvaler ud for Tasmaniens kyst, og det fik forskere verden over til at klø sig i skægget. For hvad var årsagen?

Natten til tirsdag har en ny massestranding fundet sted. Denne gang på en strand ved byen Panadura i det sydvestlige Sri Lanka.

Det skriver Reuters.

Ifølge myndighederne blev 120 hvaler fundet strandet på kyststrækningen og reddet i et samarbejde mellem Sri Lankas flåde og kystværn og lokale landsbybeboere, der trodsede deres udgangsforbud.

De lokale landsbyboere trodsede udgangsforbuddet for at hjælpe flåde og kystværn med at skubbe hvalerne tilbage ud på dybt hav. Foto: Lakruwan Wanniarachchi/Ritzau Scanpix

- Vi brugte vores små patruljebåde til at trække hvalerne ud i det dybe vand en efter en, siger Indika de Silva, en talsmand fra flåden, til AFP.

- Desværre døde to af hvalerne af de kvæstelser, de fik.

Minder om hændelsen i Tasmanien

Ifølge det franske nyhedsbureau er der tale om den største massestranding af hvaler nogensinde i Sri Lanka.

En lokal fisker, Upul Ranjith, fortæller til Reuters, at han observerede en mørk plet i havet, da han var ude at fiske. Kort efter vrimlede det med grindehvaler i lavvandet.

- Jeg ved ikke, hvorfor det er sket. Det er første gang, jeg har set det, siger han til Reuters.

Det lykkedes at redde langt de fleste af hvalerne. Ifølge AFP døde to hvaler under strandingen, mens Reuters melder om fire døde hvaler. Foto: Lakruwan Wanniarachchi/Ritzau Scanpix

Hos Sri Lankas myndigheder for beskyttelse af havmiljø, MEPA, er man forundret over den mystiske hændelse.

- Det er meget usædvanligt med et så stort antal hvaler ved vores kyster, siger MEPA-chef Dharshani Lahandapura til AFP.

- Det minder om massestrandingen i Tasmanien i september.

Redningsaktionen varede til langt ud på natten. Foto: Lakruwan Wanniarachchi/Ritzau Scanpix

Grindehvaler er udbredt over det meste Jorden og kan blive op til seks meter lange og veje et ton.

