Ny rapport: Ingen effekt ved at sætte flypassagerer i karantæne

Hvis du er blevet sendt i karantæne efter at have været ude at flyve, så har du spildt din tid

De seneste ni måneder er mennesker verden over blevet sendt i karantæne, når de har været ude at rejse.

Men uden grund, viser det sig nu.

I sine nye retningslinjer for flyrejser skriver ECDC - den europæiske sygdomsenhed, der rådgiver EU-landene, herunder Danmark - at karantænemodellen er ineffektiv.

'Der er ikke dokumentation for at sige, at karantæne og test af rejsende er en effektiv foranstaltning i forhold til at reducere overførslen af coronavirus i den generelle befolkning', står der i rapporten.

Her kan man også læse, at coronavirus fra udlandet udgør 'en meget lille andel' af de samlede smittetilfælde. Der står sågar, at der formentlig er færre smittede i fly og lufthavne end ude hos den almindelige befolkning, der er derhjemme.

Stor frygt for flyrejser: Hver tredje dansker venter på vaccine

Får støtte fra WHO

Så nu skal Danmark og andre EU-lande ikke længere betragte rejsende som højrisikogruppe, skriver ECDC.

Det er også slut med at anbefale karantæne og test af flypassagerer.

ECDC får opbakning fra WHO, der heller ikke vil anbefale tests som middel til at forhindre smittespredning på tværs af landegrænser, skriver Euronews.

- Vi anbefaler, at lande ser på smittedata både inden for og uden for deres grænser og justerer deres rejsevejledning derefter, siger Catherine Smallwood, der er ledende europæisk beredskabsofficer i WHO.

- Det er dog stadig af afgørende betydning, at man forhindrer coronapatienter samt folk, der er i karantæne for at have været i kontakt med en smittet, i at rejse.

Corona-raskmeldte kan frit rejse til Island