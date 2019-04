Ny rekord for verdens længste indenrigsrute: Tager 11,5 timer

Indenrigsruten går fra Boston til Honolulu på Hawaii og er på over 8.000 kilometer

I Danmark tager det omkring 45 minutter at flyve mellem København og Aalborg, og lidt over en time at flyve fra Aalborg til Rønne på Bornholm. Dermed er de nogle af de længste indenrigsruter, vi kan prale af herhjemme.

Men som bekendt er alting bare lidt større i USA. Det gælder også deres indenrigsflyruter, og i Guds eget land er der åbnet en ny af slagsen, som tager rekorden som verdens længste.

Det skriver Independent.

Indenrigsruten går fra Boston i det nordøstlige USA til Honolulu på Hawaii. Flyvetiden er omkring 11,5 timer, og afstanden er cirka 8.200 kilometer.

Her går jeg: Flamingo forsinker fly i spansk lufthavn

- Som Hawaiis eget flyselskab vækker det stor stolthed at kunne dele kærligheden til disse øer, og vi byder vores nye gæster fra Østkysten velkommen. Vi tror på, at de vil opdage, at deres ferier begynder og slutter med os, siger Peter Ingram, præsident og direktør i Hawaiian Airlines, i en pressemeddelelse.

Hos guvernøren i Hawaii er der også stor tilfredshed at spore.

- At Hawaiian åbner nye ruter som den til Boston spreder 'aloha'-ånden til mere af planeten, siger David Ige, som guvernøren hedder.

Rusland kan ikke være med

Den nye rekordtur slår en anden Hawaiian Airlines-rute af pinden som den længste indenrigsrute. Således må ruten fra Honolulu til New York se sig slået.

Selv om Rusland er et noget større land, kan russernes længste indenrigsrute ikke måle sig med amerikanernes, fremhæver Independent.

Flypassager smed mønter på fly og blev anholdt: 'Svigermor insisterede'

Ruslands længst mulige flyvetur er fra Kaliningrad i det vestlige Rusland til Petropavlovsk i det østlige Rusland. Den tur vil 'blot' være på 7.400 kilometer, men ingen flyselskaber flyver ruten.

Honolulu-Boston-flyveturen vil formentlig bevare rekorden i mange år, hvis den nogensinde bliver slået. Der findes ingen store amerikanske byer øst for Boston eller vest for Honolulu, og ruter fra Miami til Alaska vil ikke nå over 6.500 kilometer.

Den nye rekordrute vil blive betjent af Airbus A330-fly med 18 sæder på første klasse og 260 på økonomi-klassen.