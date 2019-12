Ny rekord: Her er verdens dyreste juletræ

Hvis man er glad for ekstravagant julepynt, så er Kempinski Hotel Bahia et besøg værd.

Det femstjernede hotel tæt på Marbella i Spanien har i år det hidtil dyreste juletræ nogensinde. Træet er dækket med diamanter, ædelstene og designer-udsmykning og har en værdi af 11,9 millioner pund (103,6 mio. kroner) Det skriver hotellet i en pressemeddelelse.

Træet er pyntet med røde, hvide, lyserøde og sorte diamanter og er designet af den britiske designer Debbie Wingham, som er kendt for at designe meget dyre ting. Hun har angiveligt også designet verdens dyreste sko og verdens dyreste kage.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Det er designeren Debbie Wingham, som er kendt for at desgine meget dyre ting, der har pyntet træet. Foto: Kempinski Hotel Bahia

Sammen med diamanter er træet også dekoreret med genbrugte smykker fra Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels og Chanel. En 3D-printet påfugl i chokolade har også fundet vej til træet sammen med østrigske æg og parfumeflasker.

Det hidtil dyreste juletræ i verden stod på Emirates Palace Hotel i Abu Dhabi i 2010 og havde en værdi til 11,4 millioner (77,3 mio. kr.) Dengang vandt det en Guinness Verdensrekord som det dyrest pyntede træ nogensinde. Men juletræet i Abu Dhabi må altså nu se sig slået af det overdådige juletræ i Spanien.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Juletræet står på det fem-stjernede Kempinski Hotel Bahia, som ligger ud til Middelhavet. Foto: Kempinski Hotel Bahia

Tivoli har det dyreste i Danmark

I år har Tivoli angiveligt det dyreste juletræ i Danmark - der er i hvert fald ikke nogen, som har meldt sig på banen for at slå prisen på en million kroner. Det er vel at mærke pynten, som har en værdi af en million kroner.

I anledningen af at Tivoli fejrer sit 25 års jubilæum for 'Jul i Tivoli', har den gamle have pyntet et træ med 3000 Swarovski-krystaller.

Ifølge Jyllands-Posten tog det 10 dage at pynte træet, og krystallerne hænger på to kilometer fiskesnøre.

