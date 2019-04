Ny rutschebane på vej: Den første af sin slags i Danmark

Gæster i Fårup Sommerland kan godt begynde at glæde sig til næste år.

I 2020 åbner forlystelsesparken nemlig den nye rutschebane 'Saven', som kommer til at være unik i Danmark.

'Saven' kommer til at være den eneste rutschebane i kongeriget, der kører både forlæns og baglæns. Derudover kommer den med sine 24 meter også til at være den højeste rutschebane i Fårup Sommerland, oplyser forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Der vil være adgang til 'Saven' for alle over 95 centimeter i højden, så dermed bliver det samtidig en forlystelse for hele familien.

- Det har været meget vigtigt for os at finde en rutsjebane, som appellerer til en bred vifte af vores gæster, og samtidigt vil vi gerne skabe en helt ny type oplevelse. Vi er derfor utrolig glade for at kunne præsentere 'Saven'. Den er unik designet til Fårup, og jeg kan garantere, at den er sjov for hele familien – både, når den kører forlæns og også når den kører baglæns!, lyder det fra administrerende direktør Fårup i Sommerland, Per Dam.

'Saven' er endnu ikke færdigbygget, men du kan se hvordan en tur i rutschebane kommer til at blive, i video-animationen over artiklen.