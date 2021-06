Ny rutsjebane er verdens hurtigste, højeste og længste af sin slags

Forlystelsesparken Six Flags i New Jersey har slået dørene op for en vanvittig rutsjebane

I over et år har verdens befolkning gået med livrem og seler. Nu er det igen tid til at komme ud og mærke livets sus og vinden i håret.

Forlystelsesparken Six Flags i New Jersey slog i weekenden dørene op for en rutsjebane, som ifølge parken selv er verdens hurtigste, højeste og længste rutsjebane inden for kategorien enkelt-rail, hvor man kører på en skinne i stedet for de normale to.

Jersey Devil, som rutsjebanen hedder, rækker lige så højt op i luften som et 13 etagers højhus. Og det er fra denne højde, at rutsjebanen når sin topfart på 93 kilometer i timen.

Ingen tyngdekraft

Jersey Devil adskiller sig fra de fleste andre rutsjebaner ved, at passagerne ikke har nogen sidemakker, men sidder på hver deres række. Samtidig er man placeret lavere i sit sæde end normalt, hvorfor de stejle fald og halsbrækkende sving føles mere intense.

Ifølge CNN byder turen på tre inversioner (hvor man ruller omkring skinnen), en 180 graders vending, et tæt på lodret fald og en manøvre, hvor selve tyngdekraften sættes ud af spil. Heldigvis, har man lyst til at indskyde, er den 915 meter lange rutsjebanetur overstået på blot et minut og 11 sekunder.

Jersey Devil blev oprindeligt annonceret i 2019, men blev forsinket på grund af pandemien. Navnet på rutsjebanen referer til Jersey-djævlen, som er et mytisk væsen, som efter sigende er blevet set i New Jersey i gamle dage.