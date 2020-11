Ny skilift slår verdensrekord

3,2 milliarder danske kroner.

Så meget løber regningen op i for et nyt liftprojekt i den schweiziske bjergby Grindelwald, der åbner 5. december.

Eiger Express hedder den nye lift. Den er en del af det ambitiøse projekt V-Cableway, som består af to gondollifter fra Grindelwald op til bjergene Männlichen og Eigergletscher.

Ifølge en pressemeddelelse bliver Eiger Express verdens tungeste gondol med tre kabler.

Samler 210 kilometer pister med ny lift

Toppen af Europa

Den nye lift betyder, at skiturister kan se frem til at spare 47 minutter op til både pisterne og Europas højest beliggende togstation, der ligger en halv time fra Eigergletscher.

Togstationen, der blev bygget i 1912, er kendt som 'toppen af Europa' og er særdeles velbesøgt af områdets skiturister.

Europas højest beliggende togstation ligger på bjerget Jungfraujoch. Foto: PR

Eiger Express har 44 gondoler med hver 26 sæder og kan transportere 2200 personer på en time.

- Vi tror på, at dette projekt vil hjælpe os med at komme stærkere ud af krisen på den anden side, siger Urs Kessler, direktør for Jungfrau Railways, der står bag projektet, i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeriet fraråder i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til Schweiz.

