Ny togrute tager dig gennem Rocky Mountains i en glaskuppel

Fra næste sommer åbner en luksuriøs togrute i USA. Den todages rejse fører dig gennem det storslåede landskab fra The Rockies til The Red Rocks i et langt fra almindeligt tog

Vinterens korte, våde dage glider over i grå ensartethed, og corona sætter fortsat prop i rejseiveren. Det er med andre ord både tid og sæson for at drømme om store vidder og eventyr.

Den nye togrute mellem Colorado og Utah taler lige ind i begge dele. Ruten åbner næste sommer og vil over to dage sno sig gennem Rocky Mountains og Utahs smukke sandstens-buer. Toget stopper natten over i Glenwood Springs, Colorado, en by kendt for sine varme kilder og bjergtagende udsigt over Rocky Mountains. Det skriver Travel+Leisure.

Selskabet bag er det canadisk baserede Rocky Mountaineer, der er kendt for deres ekstravagante og sceniske togrejser.

- Arbejdet med at finde en ny rute har været i gang i flere år, siger Steve Sammut, præsident og administrerende direktør for Rocky Mountaineer, i en erklæring, der annoncerede udvidelsen.

- Vi var nødt til at finde en særlig placering med mange af de samme funktioner, som vi har i det vestlige Canada - utrolige landskaber og ikoniske destinationer.

Glasformet luksus

Virksomheden er kendt for sine tog medgourmet-menuer og udendørs udkigsplatforme. Og i et af Rocky Mountaineers glaskuppel-tog vil rejsen i sandhed blive en episk oplevelse, når det storladne og sceniske landskab bogstavelig talt får lov at rulle ind over en.

- Denne region med sin storslåede natur, nationalparker og store muligheder for at udforske og opleve vil glæde millioner, siger grundlægger Peter Armstrong i en udmelding til Fox News.

Priserne starter ved 7840 danske kroner per person inklusive en overnatning på hotel i Glenwood Springs. Selskabet planlægger 40 afgange mellem 15. august og 23. oktober 2021.

