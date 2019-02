Ny turistattraktion: Tag et dyp i gryden

Når det kinesiske nytår i denne uge bliver fejret, så er det med et helt specielt tilbud på Hangzhous First World Hotel i Kinas Zhejiang-provins.

Området er kendt for sine varme kilder såsom Yunman Hot Spring, og som en del af fejringen af nytåret har hotellet designet en af deres varme pools til at minde om en stor menneskelig fondue.

Det skriver CNN.

Mange af os kender til den franske fondue eller den kinesiske hot pot, og denne pool er i princippet blot en menneskestor version af retten, hvor turisterne flyder mellem grøntsagerne.

Sund livsstil

Den firkantede pool er inddelt i ni rum, ligesom den virkelige kinesiske hot pot, hvor grøntsager og frugt som salat, bananer, majskolber og æbler flyder rundt i hvert sit rum,

På billederne fra hotellets reklame for tilbuddet kan man se folk flyde rundt i poolen mellem grøntsagerne, mens de nyder store grillspyd fyldt med kød og peberfrugter.

Om det bliver populært, må det nye år vise.

Det kinesiske nytår følger månens cyklus og finder sted i slutningen af januar eller starten af februar.

I Kina kaldes fejringen for Forårsfestivalen, og i år begynder den i dag, tirsdag den 5. februar, og er grisens år.

