Ny turistattraktion til stort millionbeløb er nu lukningstruet

Ambitionerne var store.

Den nyopførte oplevelsespark Naturkraft i Ringkøbing-Skjern skulle tiltrække turister fra nær og fjern, og det var den oprindelige forventning, at 280.000 gæster årligt skulle besøge parken.

Sådan blev det imidlertid ikke.

For nok som Naturkraft først åbnede dørene i 2020, spekuleres der allerede i, hvorvidt parken bør lukke.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det viser sig nemlig, at turistattraktionen, der har til hensigt at oplyse gæsterne om bæredygtighed, klima og natur, kun har haft 40.000 besøgende i 2021.

Kostede millioner af skattekroner

Projektet har samlet set har kostet omkring 300 millioner kroner at anlægge - penge, som i høj grad er finansieret af offentlige midler.

Selv har Ringkøbing-Skjern Kommune skudt omkring 145 millioner kroner i projektet, mens Region Midtjylland har spædet til med 25 millioner skattekroner.

Dertil kom Naturkraft på finansloven med et årligt driftstilskud på fire millioner kroner. Den resterende del af finansieringen kommer blandt andet fra fondsmidler.

Risikerer at lukke

Ifølge Jyllands-Posten diskuteres det lige nu på rådhuset i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvorvidt Naturkraft bør lukke og slukke.

Det skyldes blandt andet, at parken i foråret 2021 anmodede kommunen om flere penge - nok som kommunen allerede havde bidraget med et pænt millionbeløb.

Dengang lød beskeden fra parkens bestyrelsesformand, at det var absolut nødvendigt, at parken kunne låne 15 millioner kroner, hvis ikke den skulle lukke.

Nok som bølgerne gik højt på rådhuset, og et byrådsmedlem blandt andet beskrev parken som decideret 'lukningstruet', var der i sidste ende opbakning til, at kommunen skulle bistå med et lån.

Pandemiens skyld

Jyllands-Posten har talt med direktøren i Naturkraft, Peter Sand, om parkens penible situation.

Han mener, at coronapandemien har gjort, at parken har haft en udfordrende start. Blandt andet fordi parken har været under tvungen nedlukning tre gange på mindre end to år.

-Jeg vil vove at påstå, at en stor del af forklaringen er corona, siger Peter Sand til Jyllands-Posten.

- Du kan ikke sammenligne os med andre, for vi er begyndt på en bar mark og har forsøgt at opbygge en funktionel organisation og institution samt skabe kendskab under corona. Det har logisk ikke været en let øvelse.