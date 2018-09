Ny undersøgelse afslører ekstrem snyd på TripAdvisor

Undersøgelsen viser, at hver tredje anmeldelse på ratingtjenesten er falsk. TripAdvisor afviser kritikken

Ratingtjenesten TripAdvisor har været godt i vælten i den seneste tid.

Først med en skelsættende dom, der for første gang nogensinde sendte en mand i fængsel for at skrive falske anmeldelser, og sidenhen fordi hjemmesiden lukkede ned for anmeldelser af en overdækning til indkøbsvogne, fordi den pludselig blev den mest populære attraktion i en engelsk ferieby.

Nu trækker ratingtjenesten dog overskrifter af en noget mere alvorlig karakter. Ifølge en uafhængig undersøgelse foretaget af avisen The Times viser det sig nemlig, at intet mindre end hver tredje anmeldelse på TripAdvisors hjemmeside er falsk.

Det skriver The Sun.

Avisen har gransket op mod titusinder af anmeldelser af alt fra hoteller til restauranter på hjemmesiden, og det viser sig endda, at der er allermest snyd blandt de højest rangerede steder.

Således viser undersøgelsen, at der blandt de bedste overnatningssteder er dobbelt så mange falske anmeldelser, som der er blandt de dårligst rangerede steder.

Se også: Populære turistattraktioner: Her skal du stå længst tid i kø

Hjemmesider sælger anmeldelser

The Times' journalister har desuden fundet frem til flere hjemmesider, der tilbyder positive anmeldelser til en pris på 38 pund, hvilket svarer til omkring 317 danske kroner.

Nogle hjemmesider tilbyder endda virksomheder en rabat, hvis de køber flere anmeldelser. På én af hjemmesiderne lyder slagtilbuddet f.eks. på intet mindre end 10 falske anmeldelser for blot 69 pund (575 kroner).

The Times oprettede i forbindelse med undersøgelsen selv en række falske hjemmesider, der tilbød virksomheder positive TripAdvisor-anmeldelser, og på den måde kom avisens journalister i kontakt med flere virksomheder, som forsøgte at få boostet sin rating på ulovlig vis.

En af disse virksomheder - en unavngivet restaurant-ejer - fortæller til avisen, at han gjorde det, fordi han indtil da selv havde skrevet falske anmeldelser på TripAdvisor, men ikke havde tid til at skrive nok og havde brug for det ekstra boost.

- Jeg vil gerne forbedre min profil på TripAdvisor. Jeg har i øjeblikket 3,5 stjerner (ud af fem) og vil gerne have 4,5 inden udgangen af næste måned. Kontakt mig gerne, hvis I kan hjælpe, skrev han ifølge The Sun i beskeden til The Times' falske hjemmeside.

The Times analyserede de mange data med hjælp fra hjemmesiden 'Fakespot.com', som benyttede en algoritme, der identificerer mistænkelige anmeldelser.

- TripAdvisor har store problemer. Ifølge vores data er omkring 32,9 procent af anmeldelserne falske. Hvis man kun kigger på B&B's (bed & breakfast, red.) så er 41,9 procent af anmeldelserne falske, siger Saoud Khalifah, som er stifter af Fakespot.com.

Undersøgelsen har dog ikke fundet frem til, hvorvidt virksomhederne direkte har draget fordel af de falske anmeldelser eller ej, og flere af stederne på TripAdvisors top ti vurderes da også til at have ægte anmeldelser. På trods af dette rådes brugere til at benytte siden med visse forbehold.

- Jeg vil råde TripAdvisor-brugere til at benytte tjenesten med en vis skepsis, siger Saoud Khalifah ifølge The Sun.

Se også: Gæsterne har talt: Hold dig langt væk fra disse hoteller

Det siger TripAdvisor

På trods af den omfattende undersøgelse afviser TripAdvisor, at hver tredje anmeldelse på deres hjemmeside er falsk, og en talsmand fra ratingtjenesten kalder ligefrem The Times' undersøgelse for 'dårlig click bait-journalistik'.

- Det nyttige og præcise indhold på TripAdvisor er hvad, der har gjort vores hjemmeside populær blandt hundredvis af millioner brugere. Vi har aldrig ændret vores opfattelse af dette, og vi bekæmper i høj grad svindel, siger talsmanden og fortsætter i stride strømme med at kritisere både The Times og Fakespot.com:

- The Times' undersøgelse er baseret på fejlagtige teknikker, og metoderne, som Fakespot har benyttet, er fuldstændig upålidelige af denne simple grund: De har ikke adgang til den tekniske data, man skal bruge for at fastslå, om en anmeldelse er falsk eller ej.

- Det har vi til gengæld, og vi har brugt denne data i mere end et årti for at spore millioner af anmeldelser. Hvis Fakespots metoder var pålidelige på nogen måde, ville vi selv benytte dem.

- Vi har testet deres analyse med anmeldelser, hvor vi vidste, om de var falske eller ej, og resultatet viste sig at være komplet upålideligt og forkert.

- Vi er eksperterne, når det kommer til at finde falske anmeldelser, ikke Fakespot. Deres forretningsmodel er afhængig af at overbevise brugere om, at ratingtjenester ikke kan stoles på.

- Hvis vores indhold ikke er nyttigt, og vi ikke tilbyder gode anbefalinger, ville kunderne ikke blive ved med at komme tilbage, afslutter talsmanden.

Se også: Overvurderede seværdigheder: Den lille Havfrue er spild af tid

Fakespot afviser TripAdvisors kritik

Fakespot afviser dog TripAdvisors kritik og siger følgende:

- Vores mission er at tilbyde tillid samt få gennemsigtigheden tilbage på internettet og dermed forbedre brugerens oplevelse på hjemmesider, deriblandt TripAdvisor.

- Hvis vores tjeneste redder blot én kunde fra at bestille en ferie baseret på falske anmeldelser, så har vi gjort vores job rigtigt.

- I forbindelse med TripAdvisors beskyldninger, så har vi rent faktisk adgang til alle de tekniske data, vi har brug for, for at give kunden pålidelige informationer omkring anmeldelser på TripAdvisor.

- Derudover vil vi gerne understrege, at TripAdvisors beskyldninger om, at vi ikke er eksperter i at finde falske anmeldelser, ikke kan understøttes, da millioner af brugere stoler på os, når det kommer til at finde falske anmeldelser på hjemmesider såsom Amazon, Yelp, TripAdvisor og Apples App Store.

- På Amazon alene har vi analyseret over to milliarder anmeldelser og reddet utallige kunder fra at købe produkter baseret på falske anmeldelser, afslutter en talsmand fra Fakespot.com.

Se også: Folk hyldede indkøbsvogne: Nu har TripAdvisor lukket for anmeldelser