Ny undersøgelse: Dårlig luft får piloter til at lave fejl

En ny undersøgelse fra Harvard University viser, at piloter i langt højere grad laver fejl, når luften er dårlig

Verdens klima lider i forvejen under menneskets enorme udledning af CO2 i atmosfæren, hvor flyrejser er en af de helt store syndere, og nu viser en ny undersøgelse fra det presitigefyldte Harvard University i Cambridge, at gassen også kan få direkte fatale konsekvenser undervejs på flyveturen.

Ifølge studiet laver piloter nemlig i langt højere grad fejl des større mængder kuldioxid, de indånder.

Det skriver Bloomberg.

Det vil sige, at jo højere koncentrationen af gassen er i kabinen, des større risiko er der for, at piloterne ikke kan håndtere almindelige manøvrer samt nødsituationer.

Ifølge Bloomberg kommer der et højere niveau af CO2 i luften, hvis flyet lækker brændstof eller andre kemikalier, som dermed blander sig med luften i kabinen, og derfor kan det altså ende fatalt, at piloten i højere grad laver fejl, når de indånder store mængder kuldioxid.

Se også: Fly landede i forkert lufthavn: 'Andenpiloten havde ikke briller på'

Så dårligere var piloterne

Forskerne bag studiet testede i forbindelse med undersøgelsen 30 kommercielle piloter i en Airbus A320-simulator, hvor piloterne i halvanden time fløj flyet under forskellige vejrforhold.

De 30 tests blev overvåget af en repræsentant fra den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA.

Piloterne blev eftersigende afprøvet i 21 forskellige manøvrer - deriblandt at foretage et brat sving, genvinde højde efter et fald samt bibeholde en stabil flyvehøjde.

Og resultaterne viste, at piloterne havde hele 60 procent højere sandsynlighed for at bestå prøverne, når koncentrationen af kuldioxid lå på 700 ppm i forhold til 2500 ppm, som var det højeste niveau af CO2 i testen.

Ved en CO2-koncentration på 1500 ppm havde piloterne 50 procent højere sandsynlighed for at bestå prøverne i forhold til et niveau på 2500 ppm.

- Vores resultater antyder, at kuldioxid har alvorlige effekter på pilotens ydeevne ved niveauer, som fra tid til anden bliver målt i kabinen, skriver forskerne bag studiet, men påpeger dog samtidig, at deres undersøgelse ikke er nok til at vurdere, hvordan en pilot ville klare sig under en rigtig flyvning.

- Vores resultater viser dog, at vi bliver nødt til at vide mere omkring, hvordan luftkvaliteten på flyet, kan bruges til at forbedre piloters ydeevne.

Se også: Organisation: 'Flykabinernes dampe dræber'