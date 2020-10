Ny undersøgelse: Kina redder plettet dræber

I fem år har de kinesiske myndigheder forsøgt at øge bestanden af leoparder i det nordlige Kina, og det ser ud til at være lykkedes

Danmark og Kina samarbejder om truede dyrearter på flere fronter. Mest kendt er nok kæmpepandaen, der har fundet vej til Københavns Zoo, men også leoparderne i det nordlige Kina er på den danske radar.

Her handler det dog ikke om at få et eksemplar fløjet til en dansk zoo, men om at tælle antallet. En faldende leopardbestand har nemlig fået de kinesiske myndigheder til at forsøge at give mere plads til leoparderne i området Loess Plateu. Og en dansk-kinesisk undersøgelse har nu påvist, at det har båret frugt.

Mellem 2016 og 2017 er antallet af leoparder i området steget med 25 procent. Det skriver DR.

Hvor der i 2016 var 88 leoparder i Loess Plateu, var der ifølge mediet 110 året efter.

Bag optællingen står forskere fra Københavns Universitet og Beijing Normal University, der har kortlagt antallet af leoparder ved at sætte kameraudstyr op på en 800 kvadratkilometer stor del af Loess Plateu - svarende til knap en fjerdedel af Fyn.

Resultatet glæder Bing Xie, der er en af forskerne bag undersøgelsen og ph.d-studerende ved Københavns Universitet.

- Jeg blev meget glad og tilfreds, da vi så resultaterne af vores undersøgelse. Antallet af leoparder har generelt været hastigt faldende længe, så det er gode nyheder, siger Bing Xie til DR.

Den faldende leopardbestand i Loess Plateu blev ifølge Bing Xie udløst af, at man for 20 år siden valgte at rydde skov i området for at anlægge landbrug. Dermed mistede leoparderne både deres bytte og levesteder, og først i 2015 begyndte myndighederne at genoprette levestederne.

Bing Xie fortæller til DR, at leopardbestanden sandsynligvis er steget siden 2017, og at den allerede her kan have været større end 110. De 800 kvadratkilometer dækker nemlig ikke hele det område, hvor leoparden må forventes at holde til.

