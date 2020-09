Ny vild rutsjebane: Tyngdekraften sat ud af spil

I USA’s forlystelsesparkstat Florida forsøger Disney og Universal som altid at overgå hinanden i rutsjebaner med vilde loops og halsbrækkende hårnålesving.

Rygterne har svirret om et nyt projekt i Universal-parken Islands of Adventure, hvor gæster siden august har bemærket kæmpe statuer af dinosaurer og en stålkonstruktion, der langsomt har rejst sig i horisonten.

Nu er sløret så blevet løftet: Jurassic World VelociCoaster hedder den nye rutsjebane, der efter planen åbner i sommeren 2021.

Der er tale om en såkaldt 'launch coaster', og ifølge Universal bliver det den hurtigste og højeste af sin slags i hele Florida.

Se også: Krisen kradser i Disney World

1,5 kilometer i helvede

Jurassic World VelociCoaster lyder da også som en sikker opskrift på uglet hår og røde - hvis ikke grønne - kinder.

Den har to såkaldte 'launches', hvilket vil sige, at den to gange skyder sine passagerer ud, som udgjorde vognene kuglen i en kanon. Når det går allerstærkest, skal rutsjebanen kun bruge 2,4 sekunder på at nå sin topfart på 113 km/t.

Artiklen fortsætter under billedet …

Islands of Adventure er en Universal-forlystelsespark i Orlando, Florida. Foto: PR

Undervejs bliver du også kastet rundt i et 360 graders tønderul. Og det er ikke engang tæt på at være det vildeste.

Du vil nemlig også opleve, at tyngdekraften sættes ud af spil, når du over en 30 meter lang strækning bliver smidt på hovedet i en 'kæbetabende manøvre, der er den første af sin slags', lyder det fra Universal-forlystelsesparken til Travel+Leisure.

I alt har rutsjebanen 12 sekunders 'airtime', som er, når du bliver løftet fra sædet i en følelse af vægtløshed.

Måske mest skræmmende er dinosaurrutsjebanens 'tophat', hvor du efter en næsten-lodret opstigning styrter mod jorden i en vinkel på 80 grader. Det er den stejleste strækning i alle rutsjebaner fra Universal.

Jurassic World VelociCoaster strækker sig over 1433 meter.

Se også: Hotel sagsøger turist for negativ anmeldelse på Tripadvisor