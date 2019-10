Nybygget skandinavisk lufthavn har intet kontroltårn

De fleste lufthavne har et kontroltårn, men i fremtiden vil flere ikke have et - i hvert fald ikke et, som vi kender det i dag

De fleste lufthavne har et kontroltårn, som dirigerer lufttrafikken sikkert ned og op.

Men ikke i den nye svenske Scandinavian Mountains Airport, som er en lufthavn under opførelse i Dalarna, Sverige, tæt på den norske grænse.

Lufthavnen er en af de første i verden, som tager teknologien i brug, der gør det muligt at fjernstyre lufttrafikken på meget lange afstande.

Der vil ikke være et fysisk kontroltårn i lufthavnen, i stedet vil operatørerne sidde 300 kilometer væk i byen Sundsvall i Sverige. Det skriver CNN.

- Virtuelle tårne virker i princippet, som alle andre personer der arbejder via teknologiske fjernadgange. Om det er uddannelse, software, møder og så videre, siger David Gillen, professor i transport og logistik ved University of British Columbia, til CNN.

- Vi lærte for lang tid siden, at vi ikke behøver at være 'på kontoret' hele tiden. Hvis en kirurg kan udføre en operation via video, så kan vi også informere et fly om, hvad det skal gøre for at få en sikker landing eller afgang, siger David Gillen.

Sikkerheden er ikke et problem

Kontrolrummet er designet til at forøge sikkerheden, samtidig med at omkostningerne bliver lavere. Den nye teknologi vil både ændre arkitekturen og driften af små lufthavne rundt om i verden.

Det er især på grund af det lave antal af passagerer og fly i de små lufthavne, at det giver mening at have et virtuelt tårn. For det virtuelle tårn kan betjene flere lufthavne samtidigt.

I Scandinavian Mountains Airport vil kameraer og sensorer omkring landingsbanerne sende data til Sundsvall. Der vil en skærm gøre det muligt for operatørerne at se en 360-graders udsigt, men kondenseret til en 225-graders bue, som ifølge CNN betyder, at det virtuelle vindue på nogle måder giver et bedre overblik end et traditionelt tårn.

Systemet er sikret med en backup og i tilfælde af katastrofer eller nødstilfælde, vil det faktisk være sikrere for en operatør at sidde et fjernt sted i en lav bygning end i et tårn.

Scandinavian Mountains Airport åbner 22. december 2019.