Nye coronakrav: Nu skal Airbnb-værter gøre ekstra rent

Coronapandemien får nu konsekvenser for de boligejere, der lejer deres bolig ud via Airbnb

Lejer du din bolig ud via Airbnb, skal du fremover gøre ekstra meget rent. Det står klart, efter at Airbnb har offentliggjort, at de har skærpet kravene til rengøringen i Airbnb-udlejede boliger for at sikre gæster bedst muligt under coronapandemien.

Det skriver AP News.

Airbnb oplyser, at værter, som lejer deres boliger ud via tjenesten, har indtil 20. november til at få iværksat de nye rengøringsprocedurer, som blandt andet inkluderer at skrubbe gulve og andre overflader med sæbe og vand, vaske sengetøj ved høj varme og desinficering af elementer med mange berøringer, som f.eks. dørhåndtag.

Hvis man ikke kan leve op til de nye regler, kan man risikere at blive suspenderet som Airbnb-vært.

Ændrer krav til anbefaling

Til gengæld kræver Airbnb ikke, som de gjorde tilbage i april, at en udlejet Airbnb-bolig skal stå tom i 24 timer, inden nye gæster må flytte ind. De anbefaler dog stadig værterne at gøre netop det, ligesom Airbnb også anbefaler værter at søge rådgivning hos lokale myndigheder.

Ifølge firmaet har omtrent 1,5 millioner boligudlejere skrevet under på de skrappere rengøringsstandarder, men det udgør kun en brøkdel af de mere end 7 millioner boliger, som udlejes via Airbnb.

Foruden den øgede rengøring, kræver Airbnb nu også, at gæster og værter skal bære mundbind og opretholde afstand, når de interagerer med hinanden.

Tal fra VisitDenmark viser, at der i 2019 var godt 1,1 million turister i Danmark, der benyttede sig af Airbnb. Knap halvdelen af Airbnb-gæsterne overnattede i København.

