Nye opdagelser i Det Store Blå Hul

Den verdensberømte dykker og opdagelsesrejsende Jacques Cousteau opdagede det dybe hul ud for Belize i Mellemamerika tilbage i 1971.

Han kaldte det for verdens bedste sted at dykke, og hullet, som egentlig er et jordfaldshul i havet, blev senere navngivet Det Store Blå Hul.

Nu har den britiske rigmand Richard Branson, grundlægger af Virgin Group, sammen med et hold af forskere undersøgt det store dyb og gjort flere spændende opdagelser ved hjælp af ny teknologi.

Det Store Blå Hul er et yndet turist-spot, og hvert år dykker tusindvis af rejsende i jordfaldshullet.

3D-kort og stalaktitter

Hullet er hele 300 meter bredt og 125 meter dybt.

Det er et stort område at dække, men holdet havde fra starten som mål at kortlægge dybet, som blev gjort via undervandsbåde.

På den måde scannede man hullet, hvorefter det blev lavet til et 3D-kort.

- Vi har lavet vores komplette 360-graders sonar-kort, og det kort er nu næsten færdigt. Det ser rigtig cool ud, det er sådan en mesh-lagret sonar-scanning af hele det tusind-fod-i-diameter-hul, fortæller Erika Bergman, oceanograf og operations manager på ekspeditionen.

En af deres opdagelser var fundet af stalaktitter. Stalaktitter ses som regel i kalkstenshuler og kaldes i almen tale for drypsten, da det er en tap, der hænger ned fra loftet.

I Det Store Blå Hul har man aldrig set det før nu.

Helt sort

På grund af et lag af hydrogensulfid (svovlbrinte, red.) der sænker sig over dykkerne ved omkring 90 meters dybde, bliver det desuden helt mørkt, da svovlbrinten sluger alt lys.

- Du mister al det caribiske sollys, og det bliver bare helt sort, og det er helt anoksisk (mangel på ilt, red.) dernede med absolut intet liv, fortæller Erika Bergman.

Udover Richard Branson var også Jacques Cousteaus barnebarn Fabien Cousteau med i ekspeditionen, der fandt sted i december.

Holdet live-streamede blandt andet en af dykningerne.

Richard Branson poserer sammen med holdet, der blandt andet også inkluderede Jacques Cousteaus barnebarn Fabien Cousteau. Foto: PR/Aquatica Submarines