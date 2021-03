Nye regler for livet i Københavns Havn

I dag træder et nyt havnereglement i kraft, der definerer regler og muligheder for Københavns Havn.

Udgangspunktet for det nye reglement er at skabe plads til alle i havnen samtidig med, at sikkerheden er i top.

- Sikkerheden i havnen kan dog ikke klares alene med et havnereglement, men er i sidste ende et fælles ansvar, hvor det er helt afgørende, at vi tager hensyn til hinanden på vandet og skaber en god havnekultur sammen. Det tror vi på, at der er gode forudsætninger for i samarbejde med havnens mange aktører, siger Per Shulze, der er udviklingschef i By & Havn, i en pressemeddelelse.

Stort ønske: Gratis sommerfærger

Lystfiskeri og SUP

Interessen for lystfiskeri er steget de seneste år, og det vil det nye havnereglement imødekomme. Derfor bliver der nu mulighed for at fiske med stang i hele havnen året rundt, med undtagelse af Inderhavnen i sommerperioden fra 1. maj til 30. september.

Stand Up Paddling, også kendt som SUP, er blevet meget populært under coronanedlukningen, og flere har fundet vejen frem til de store boards i havet.

SUP og kajak sidestilles i det nye havnereglement, så det bliver muligt at SUP'e i hele havnen.

Regler skærpes på andre områder

Selvom der kommer nye mulighed til, skærpes der på andre områder. Det nye reglement bidrager til, at natteroen sikres for beboere nær havnen.

Derfor bliver det kun tilladt at afspille forstærket musik på vandet i dagtimerne fra klokken 07 til 22.

Og er du på badetur uden for de ti havnebade og badezoner, kan du risikere at få bøder af politiet for ulovlig badning.

Movia, der driver havnebusserne, havde i løbet af 2019 omkring 200 nærved-kollisioner, hvoraf halvdelen skete på grund af badegæster uden for de afmærkede områder. Det skriver TV2 Lorry, som også fortæller, at By & Havn anslår, at omkring 200.000 hvert år bader ulovligt i Københavns Havn.